鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 14:54

玉山金控 (2884-TW) 今 (6) 日公布 2025 年 12 月自結獲利，單月稅後純益 20.1 億元，累計稅後純益 342.9 億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加 31.5%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.12 元，ROE 為 13%，均為歷年最高紀錄。玉山金將於 1 月 23 日股東臨時會通過合意併購三商美邦人壽案，可望進一步完善銀保證投各領域金融版圖。

主要子公司 2025 年累計稅後純益方面，玉山銀行 327.4 億元，較去年同期增加 33.4%；玉山證券 26.1 億元；玉山創投 1.2 億元；玉山投信 1.9 億元。截至 2025 年 12 月底，玉山金控總資產 4.53 兆元，玉山銀行合併存款餘額為 3 兆 7782 億元、合併放款總數為 2 兆 6302 億元。

玉山銀行去年獲利動能強勁，累計賺逾 300 億元，主要受惠海外布局推升外幣放款餘額，並帶動淨利息收入年增 22.1%；財富管理手續費突破 150 億元，保險手續費連續五年維持雙位數成長，非利息收入顯著提升。

玉山銀行透過完整的海內外布局與資源整合帶動各項跨境業務成長，2026 年也將在日本、印度、北美等地完成新的營業據點籌設，讓玉山國際金融的版圖更加完整，提供顧客國際化的便捷金融服務。

玉山金控在 2025 年 7 月併入保德信投信並更名為玉山投信，在加入金控之後展現優異的整合綜效，投信獲利成長超過 20% 並創該公司近年來獲利最高。