鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-10 08:18

‌



隨著全球 AI 基礎建設工程如火如荼地展開，科技巨頭們正將目光投向地球之外，啟動一場全新的「太空算力」遊戲。近一週以來，全球「太空算力」動向密集，預示著資料中心部署正從地面轉向太空軌道，以解決效率、能耗及擴展性等地面瓶頸。

輝達、谷歌、馬斯克都參戰 「太空算力」是AI電荒終極解方？(圖:shutterstock)

國際科技巨頭近期動作頻頻。輝達 (NVDA-US) 在 11 月 2 日首次將旗下頂級 GPU H100 送入太空，開啟了高性能 AI 硬體在軌運算的先河；馬斯克緊隨在後， 11 月 4 日宣布將擴大星鏈 V3 衛星規模，建造太空資料中心，目標在 4 至 5 年內透過星艦完成每年 100GW 的資料中心部署。

‌



谷歌 (GOOGL-US) 於 11 月 5 日啟動「捕日者計畫」，擬於 2027 年初發射兩顆搭載 Trillium 代 TPU 的原型衛星，將 AI 算力直接部署到太空。谷歌高層直言：「未來太空或許將是實現人工智慧運算規模化的最佳場所。」

中國在這場太空算力競賽也沒缺席。國星太空自主研發的「零碳太空運算中心」日前在 2025 年世界網路大會上獲評十大精品首發成果。

該中心的計算衛星單星最高算力達 744TOPS，星座具備 5POPS 的太空運算能力，星間雷射通訊速率最高可達 100Gbps，組網後已形成全球最強的太空運算能力。入軌投運以來，已為之江實驗室等多家科研機構提供在軌運算服務。

此外，由之江實驗室牽頭的中國「三體運算星座」計劃在 2025 年完成超 50 顆星佈局，並計劃在 2030 年左右達成 1000 顆星的規模，屆時總算力將達到 1000P，形成有效的太空計算基礎設施支撐。

太空算力（即將資料中心部署於太空軌道）之所以成為科技巨頭的兵家必爭之地，主要基於其在即時性、效率和能耗上的顯著優勢：

效率提升： 傳統「天感地算」模式（衛星採集資料傳回地面處理）受限於頻寬，資料利用率極低（如科學實驗衛星每天產生 500G 數據，僅 20G 可用）。太空算力可使衛星在軌完成資料預處理及 AI 訓練推理，將森林火災監測等即時決策時間從數小時縮短至數秒。

能源優勢： 面對地面 AI 資料中心日益加劇的「用電荒」疑慮，太空資料中心優勢明顯。它可 7x24 小時使用高強度太陽能，不受大氣影響，發電效率可達 95%，是地面的 5 倍。

成本與部署： 深空溫度約為負 270Ｃ，僅需導熱材料即可完成散熱，無需部署大量液冷結構，成本優勢顯著。同時，由於光在真空中傳播速度比光纖快 35%，太空資料中心的部署速度、延遲、架構彈性均遠超同類地面設施。