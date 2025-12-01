鉅亨網編譯段智恆 2025-12-13 00:00

根據《彭博》周五 (12 日) 報導，白銀價格連續第四個交易日上漲，在 ETF 資金流入、動能型交易推波助瀾，以及實體市場供給吃緊的帶動下，本週漲幅約一成，朝向近半世紀來最佳年度表現邁進。周五早盤，白銀價格一度飆升至每盎司 64 美元以上，刷新歷史新高，盤中走勢劇烈震盪。

投機買盤推升！白銀本周漲約一成創新高(圖：REUTERS/TPG)

市場人士指出，本波漲勢同時受到多重因素支撐，包括聯準會釋出偏鴿訊號、如預期降息，並暗示美國就業市場出現降溫跡象。由於白銀屬於不孳息資產，利率走低通常有利其表現，進一步推升投資人追價意願。白銀本周累計上漲約 10%，延續近期強勁漲勢。

‌



反映市場投機情緒的另一項指標，是白銀期權交易明顯升溫。追蹤白銀的 iShares Silver Trust ETF(SLV-US)，本周買權未平倉量攀升至 2020 年以來高點。買權相對賣權的價格溢價，也來到多年高位，顯示市場對續漲的押注升溫。

Optiver 金屬期權主管史登伯格（Edward Sternberg）指出，近期白銀期權市場湧現大量新的多頭部位，來自散戶與機構投資人雙方，且賣權需求意外低迷，顯示市場對短線回檔的防備有限。