投機買盤推升！白銀本周漲約一成創新高
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周五 (12 日) 報導，白銀價格連續第四個交易日上漲，在 ETF 資金流入、動能型交易推波助瀾，以及實體市場供給吃緊的帶動下，本週漲幅約一成，朝向近半世紀來最佳年度表現邁進。周五早盤，白銀價格一度飆升至每盎司 64 美元以上，刷新歷史新高，盤中走勢劇烈震盪。
市場人士指出，本波漲勢同時受到多重因素支撐，包括聯準會釋出偏鴿訊號、如預期降息，並暗示美國就業市場出現降溫跡象。由於白銀屬於不孳息資產，利率走低通常有利其表現，進一步推升投資人追價意願。白銀本周累計上漲約 10%，延續近期強勁漲勢。
多數分析師認為，此次上漲幅度難以歸因於單一因素。白銀價格上行往往容易吸引散戶與動能型交易者進場，推動行情進一步擴大，尤其在市場波動性本就偏高的情況下更為明顯。
這波漲勢，距離倫敦白銀市場兩個月前出現的供給擠壓並不遙遠。當時，ETF 資金流入與出口至印度，迅速消耗原本就偏低的庫存水位。雖然之後倫敦金庫出現顯著補庫，但全球可流通的白銀仍大量集中於紐約，市場正等待美國「232 條款」調查結果，該調查可能導致關稅或貿易限制。
道明證券（TD Securities）分析師加里（Daniel Ghali）指出，在政策不確定性尚未消除前，白銀行情呈現高度風險的「衝頂式走勢」。他預期，若最終未對白銀課徵關稅，市場流動性可能逆轉，價格存在明顯回檔壓力。
反映市場投機情緒的另一項指標，是白銀期權交易明顯升溫。追蹤白銀的 iShares Silver Trust ETF(SLV-US)，本周買權未平倉量攀升至 2020 年以來高點。買權相對賣權的價格溢價，也來到多年高位，顯示市場對續漲的押注升溫。
Optiver 金屬期權主管史登伯格（Edward Sternberg）指出，近期白銀期權市場湧現大量新的多頭部位，來自散戶與機構投資人雙方，且賣權需求意外低迷，顯示市場對短線回檔的防備有限。
儘管短期漲勢被部分分析師形容為「過熱」，但中長期基本面仍獲部分機構看好。德國商銀（Commerzbank）分析師佛里奇（Carsten Fritsch）指出，白銀工業需求持續成長，太陽能光電與電動車用量增加，仍為價格提供支撐。不過，原物料價格走高，也可能促使製造商尋求效率提升或替代材料。
今年以來，白銀價格累計上漲約 120%，明顯跑贏黃金約 65% 的漲幅。ETF 資金流入成為關鍵推力，過去一個月新增持倉約 3,500 萬盎司。周五倫敦午後，白銀上漲 1.1%，報每盎司 64.23 美元，黃金同步走揚，美元指數則小幅上升。
