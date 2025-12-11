美財長提鬆綁金融監管 稱降低障礙能促經濟成長
《CNBC》周四 (11 日) 報導，美國財政部長貝森特正提議大幅改變金融監管方針，將金融穩定監督委員會 (FSOC) 的重心從強化監管轉向放鬆管制，主張降低監管障礙能強化金融體系並促進經濟成長，此舉與川普政府鬆綁監管政策一致。
貝森特周四發布的信中指出，委員會將與成員機構合作，評估美國金融監管架構是否造成不當負擔、對經濟成長產生負面影響，進而損害金融穩定。
金融危機後成立的監管機構
FSOC 成立於 2008 年金融危機後，目的是監控並處理當時導致華爾街主要機構倒閉的系統性風險，那場危機讓美國經濟陷入大蕭條以來最嚴重的衰退。該委員會於 2010 年成立，就是為了防止類似危機再次發生。
身為財政部長的貝森特擔任委員會主席。這項提議正好趕上 FSOC 周四召開會議，他將在會中說明委員會工作的最新進展。
這項計畫符合川普政府重視鬆綁監管的方向，但也代表委員會長期以來傾向強化監管立場的轉變。
成立 AI 工作小組
除了這項提議，貝森特還將成立一個工作小組，任務是探索 AI 如何促進金融體系的韌性，同時監控 AI 可能對金融穩定帶來的風險。
貝森特主張，降低監管障礙與監督能強化金融體系、促進經濟成長。
