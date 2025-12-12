美房價疫情後首見年減但跌幅有限 專家：將在持平線上下波動

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-12 03:22

《CNBC》周四 (11 日) 報導，根據 Parcl Labs 數據，美國房價終於較去年下跌，雖然跌幅不到 1%，但過去三個月已下滑 1.4%，專家預期房價年增率會在零附近徘徊，但不太可能出現疫情時期的雙位數漲幅。

美國房價終於較去年下跌，雖然跌幅不到1%。(圖:Shutterstock)

Parcl Labs 追蹤單戶住宅、公寓與聯排別墅的高頻掛牌數據，涵蓋新屋與中古屋。

‌



美國全國房價自 2023 年中以來就沒有出現年減。當時是聯準會首次從零利率升息一年後，房貸利率也大幅走高。根據 Mortgage News Daily 數據，從 2022 年 3 月到 2023 年 6 月，30 年期固定房貸平均利率從 3.9% 升至略高於 7%。

但即使在那時，房價年減也只持續幾個月。這與金融危機時期完全不同，當時根據標普 Case-Shiller 全國房價指數，房價從 2006 年高峰到 2012 年谷底下跌了 27%。

部分城市跌幅明顯

Parcl Labs 共同創辦人 Jason Lewris 表示，疫情期間房價快速上漲後，全國性疲軟開始浮現。2022 年和 2023 年房貸利率急升造成負擔能力衝擊，買家被擋在門外，銷售量下降，賣家只好調整預期。從歷史來看，這種組合往往會造成全國房價下跌。

目前庫存量仍處於歷史低點，但已從近年極低水準回升。根據 Realtor.com 數據，11 月活躍掛牌量較去年 11 月高出近 13%，但新掛牌量僅增加 1.7%。賣家也以異常高的比例將房屋撤出市場。

全國房價跌幅不到 1%，但部分市場跌幅更大，德州奧斯汀跌幅達 10% 最高，其他城市跌幅在 3% 至 5% 之間。也有城市上漲，克里夫蘭漲 6% 最多，芝加哥與紐約均漲 5%。

建商信心低迷

與其他只看中古屋的房價指數不同，Parcl Labs 同時衡量新屋與中古屋。自政府關門以來，就沒有新屋開工、建築許可或銷售的官方數據，因此難以評估供給面。

不過建商在財報中表示，需求仍相對疲軟，仍需提供購屋優惠。全國住宅建商協會首席經濟學家 Robert Dietz 在 11 月表示，勞動市場走軟和消費者財務吃緊，導致銷售環境困難。

房貸利率過去三個月變化不大，對聯準會周三降息的反應也很小，因此房價也不太可能有太大變化。