〈美股盤後〉甲骨文拖累AI概念股 那指費半齊收墨 道瓊標普雙雙創新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-12 05:25

聯準會宣布降息後，資金自高估值科技類股轉向可望受惠於美國經濟擴張的族群，美股道瓊指數週四 (11 日) 大漲超 640 點，攀上歷史新高。標普 500 指數升 0.21%，同樣創歷史新高。

甲骨文拖累AI概念股 那指費半齊收墨 道瓊標普雙雙創新高 (圖：REUTERS/TPG)

受到甲骨文財報與支出展望不佳的影響，人工智慧 (AI) 概念股與科技板塊承壓。那斯達克下滑 0.26%，費城半導體指數收低 0.75%。

經濟數據方面，美國最新初領失業金人數回升至 23.6 萬人，較前一週大幅增加。分析指出，感恩節假期調整因素可能干擾統計，但整體仍反映勞動市場大致穩健。

貿易方面，美國 9 月貿易赤字意外縮窄至 528 億美元，創 2020 年 6 月以來新低，主要受出口增速提升帶動，顯示貿易活動對第三季經濟成長具正面貢獻。

美股週四 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 646.26 點，或 1.34%，收 48,704.01 點。

那斯達克指數下跌 60.3 點，或 0.26%，收 23,593.855 點。

S&P 500 指數上漲 14.32 點，或 0.21%，收 6,901 點。

費城半導體指數下跌 56.004 點，或 0.75%，收 7,411.484 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 0.41 點，或 0.41%，收 16,531.98 點。

標普 11 大板塊以材料、金融與工業類股領漲，科技與通訊服務類股領跌。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收低。Meta (META-US) 上漲 0.40%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.27%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.43%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.65%。

台股 ADR 普遍走弱。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.45%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業新聞

雲端與晶片大廠甲骨文 (ORCL-US) 週四下殺 10.83% 至每股 198.85 美元，此前公司大幅調升 2026 財年資本支出預期，引發市場質疑其在人工智慧領域的龐大投入是否能順利轉化為營收。

輝達 (NVDA-US) 收低 1.55% 至每股 180.96 美元，報導指出，輝達計劃在下週舉辦一場私人峰會，聚焦解決資料中心電力短缺問題，並邀請多家能源與電力技術新創參與。

迪士尼宣布與 OpenAI 達成重大合作，將向對方投資 10 億美元，並授權旗下角色供 OpenAI 的 Sora 影片平台使用，推動迪士尼 (DIS-US) 勁揚 2.42% 至每股 111.46 美元。

Adobe (ADBE-US) 週四漲超 2%，報每股 350.43 美元，Adobe 發布優於市場預期的年度營收與獲利指引，顯示其 AI 增強產品線的商業化正在見效。

美國製藥大廠禮來公司 Eli Lilly(LLY-US) 上漲 1.58% 至每股 1009.38 美元，禮來其下一代減重藥物「Retatrutide」後期試驗中，平均減重幅度達 28.7%，超越旗下暢銷藥物 Zepbound。

Rivian 週四推出首款自製 AI 晶片，正式捨棄過去仰賴的輝達處理器，並同步發布付費自駕功能 Autonomy+，加速其長期自動駕駛科技布局，但 Rivian(RIVN-US) 週四仍重跌超 6% 至每股 16.43 美元。

華爾街分析

盈透證券策略師 Steve Sosnick 表示：「市場對甲骨文抱持合理的擔憂，進而對整體 AI 交易的前景也更為謹慎。畢竟外界已投入數兆美元，但實際成果如何仍不明朗，而甲骨文在某種程度上就像煤礦裡的金絲雀。」

他指出，市場適度自相關題材撤出是合理反應。

聯準會如預期在週三結束的政策會議上宣布降息 25 個基點，為本輪循環的第三次降息，官員預估明年可望再降息一次，儘管本次降息幅度令部分成員出現分歧。

ING 分析師指出，隨著就業市場走弱與政策人事變動在即，未來降息幅度存在進一步擴大的可能。

市場展望而言，Sosnick 認為年底的「聖誕行情」幾乎已成定局，有機會推動 S&P 500 突破 7,000 點。不過他預期明年股市將面臨壓力，並給出 2026 年底標普目標價 6,500 點。