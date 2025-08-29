鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-29 14:30

‌



根據美國銀行最新發布的研究報告指出，美國住房市場的庫存量正持續攀升，此現象不僅對房價構成下行壓力，也減緩了新屋的建設速度。

美國房市新屋庫存飆升至2007年水準 市場主導由賣方轉向買方(圖:shutterstock)

報告指出，截至今年 6 月，現有房屋的供應量已達到 4.7 個月的水準，這是自 2016 年 7 月以來最高。更值得注意的是，新屋供應量飆升至 9.8 個月，這不僅是自 2022 年以來最高，更追平了 2007 年的紀錄，即導致美國大衰退的房市崩盤前夕。

‌



這次房屋供應量的顯著增加，主要反映出市場需求的疲軟。建商們普遍指出，當前買家的急迫性不高，同時也面臨著嚴峻的負擔能力挑戰以及持續的工作不穩定性。

ResiClub 共同創辦人 Lance Lambert 表示，庫存的持續上升明確顯示「購屋者正獲得更多籌碼」，因為房市的寬鬆度正在增加。

他進一步指出，過去幾年可被視為一個「重新校準期」，市場正努力平緩「疫情房市榮景」所帶來的過度增長。自 2022 年「疫情房市榮景」消退，以及「負擔能力緊縮」全面來襲之後，全國房市的權力動態已逐步從賣方轉向買方，因為房屋銷售變得更加困難，活躍庫存也隨之增加。

市場上一個引人注目的轉變是，新屋的中位數價格已實際跌破現有房屋的價格，這與通常的市場動態恰好相反。

美國銀行分析指出，這種價格倒掛現象，凸顯了在供應量不斷增加和需求相對疲軟的雙重壓力下，建商們正被迫提供折扣以刺激銷售。因此，許多市場的建商已開始減少新屋的開工量，儘管整體放緩趨勢廣泛，但各區域狀況不一，例如中西部地區的市場表現出相對較強的韌性。

Lambert 強調，當前市場環境與 2007 年時期有所不同。2007 年的情況是房市疲軟程度遠超現在，並且轉售庫存和未售出新成屋的積壓量也比目前大得多。

從地域來看，庫存情況在全國範圍內差異顯著。其中，中西部和東北部許多地區的庫存雖然也在增長，但仍然相對有限。然而，在陽光帶 (Sun Belt) 和山地西部 (Mountain West) 的許多地區，活躍庫存已接近甚至超越 2019 年疫情前的水準，購屋者在這些區域獲得了最大的議價空間。