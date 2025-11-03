美財長警告房地產市場正在衰退 ！再次呼籲聯準會加速降息救經濟

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-03 04:40

‌



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（2 日）表示，由於高利率，美國部分經濟領域，尤其是房地產市場，可能已經進入衰退。他再次呼籲聯準會（Fed）加速降息，以穩定經濟。

美財長再次呼籲聯準會加速降息救經濟。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，貝森特指出：「我認為我們整體經濟狀況良好，但我認為經濟中仍有部分領域已陷入衰退。聯準會的政策已造成許多分配性問題。」

‌



他強調，雖然美國整體經濟仍穩健，但高額房貸利率仍壓抑房地產市場，房市實際上正處於衰退，尤其打擊負債高、資產少的低收入族群。

根據美國國家房地產經紀人協會資料，9 月份待售房屋成交量持平。

貝森特形容，目前整體經濟環境正處於過渡期。

與此同時，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週暗示，央行在 12 月會議上可能不會進一步降息，引發了貝森特及其他前川普政府官員的強烈批評。

現任聯準會理事、前白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）也在《紐約時報》專訪中表示，如果聯準會不迅速降息，可能會引發經濟衰退。

米蘭是上週聯準會降息決議中兩位持異議的理事之一，他主張降息 50 個基點，而非最終採用的 25 個基點。

米蘭說：「如果長期維持這麼緊縮的政策，那麼貨幣政策本身就有可能引發經濟衰退。如果我對通膨上行沒有顧慮，就沒有理由冒這個風險。」

貝森特也贊同這一觀點，他表示，川普政府削減政府支出已將赤字佔國內生產總值比率從 6.4% 降至 5.9%，有助於抑制通膨。

他指出，聯準會也可以透過繼續降息來發揮作用。