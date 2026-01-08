鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-08 17:43

永豐金控 (2890-TW) 今 (8) 日公布 2025 年 12 月自結稅後純益 15.65 億元，月減 21.4%，累計全年稅後純益 265.02 億元，連續第三年創下歷年新高，年增 19.2%，每股稅後純益 (EPS)1.97 元，年化 ROE 11.5%。值得注意的是，永豐銀行已把當初收購安信信用卡所產生的商譽減損完全打掉，雖單月獲利看似大減，但屬於「非現金支出」的會計帳務調整，一次解決長年的財務包袱，可謂短空長多。

永豐金2025大賺265億元連3年創高 清掉「安信」商譽減損包袱。(鉅亨網資料照)

主要子公司單月表現方面，永豐銀行 12 月稅後純益 4.4 億元，月減 8.26 億元、減幅 65.2%，獲利減少主要因認列信用卡商譽減損。截至期末，收購安信信用卡公司的商譽已經完全減損完畢。京城銀行 12 月稅後純益 5.79 億元，月增 2.46 億元、增幅 73.9% ，主要因為認列呆帳回收及迴轉未分配盈餘稅。

‌



永豐金證券 12 月稅後純益 6.55 億元，月增 2.02 億元、增幅 44.6%，獲利增加主要受惠於投資部位評價提升。

觀察全年獲利狀況，永豐金控 2025 年 1-12 月累計稅後純益 265.02 億元，年增 42.73 億元、增幅 19.2%，連三年創下歷年新高，主要受惠於永豐銀行、永豐金證券獲利皆穩健成長創新高，且於 2025 年 10 月起認列京城銀行的獲利。

永豐銀行 1-12 月累計稅後純益 194.62 億元，年增 20.45 億元、增幅 11.7%，連續第五年創下歷年新高，主要受惠於利息淨收益與手續費淨收益皆有雙位數的成長。京城銀行 10-12 月稅後純益 12.49 億元，獲利來源主要來自於利息淨收益與手續費淨收益的貢獻。

永豐金證券 1-12 月累計稅後純益 64.71 億元，年增 6.4 億元、增幅 11%，續創歷史新高，主要是受惠於泛財管收入與資本利得的增長。

安信案發生什麼事 為何現在出現「商譽減損」？

這筆減損主要是處理 20 多年前的歷史遺留問題，安信信用卡 (Apex) 原是 2000 年由華信銀行 (永豐銀前身) 與美國嘉信理財合資成立的專業發卡機構。2000 年代初期，永豐金透過溢價併購將其納入旗下，這筆超出帳面價值的收購金額便在資產負債表上掛名為「商譽」。