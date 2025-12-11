摩根士丹利：標普500明年看漲14% 看好非必需消費品、小型股、金融股潛力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-11 21:39

《商業內幕》周四 (11 日) 報導，儘管近期市場出現一些警訊，如 11 月 ADP 私人就業數據轉負、Challenger 統計的裁員數創 20 年新高，但摩根士丹利認為最壞時刻已過，預期標普 500 指數 2026 年將漲至 7,800 點。

摩根士丹利認為經濟已脫離谷底，預期標普500指數2026年將漲至7,800點。(圖:Reuters/TPG)

摩根士丹利 (MS-US) 美股策略師 Andrew Pauker 提出四大理由，說明經濟、企業獲利與股市正處於成長週期初期。

四大理由看好經濟前景

首先，企業獲利預期修正出現大幅反彈。Pauker 表示，標普 500 指數的獲利修正廣度在 4 月觸底至負 25%，目前已回升至正 15% 左右。「我們通常只有在經濟成長週期的初期中才會看到這種反彈，這清楚顯示企業信心正在改善。」

其次，薪資成長放緩，讓企業利潤率有擴張空間。亞特蘭大聯邦準備銀行的薪資成長追蹤器顯示，薪資成長的三個月移動平均年增率為 4.1%，遠低於 2022 年 7 月的 6.7%。Pauker 指出，這種幅度的降溫通常只有在經濟衰退時才會出現，但目前經濟並未衰退，這對企業獲利相當有利。

第三，消費者需求看來準備加速。訊號之一是企業開始展現更強的定價能力，也就是說它們可以提高價格，而不會明顯衝擊需求。

第四，聯準會正在降息。在聯準會 12 月降息後，Pauker 團隊預期 2026 年還會有兩次降息。他表示，勞動市場將持續呈現適度疲軟，足以推動這些降息，但疲軟程度不至於讓經濟陷入衰退。

該行預期標普 500 指數 2026 年將上漲 14% 至 7,800 點，Pauker 也點名幾個預期將表現突出的市場領域。

三大投資方向

第一，Pauker 最有信心、也最不符合市場共識的看法，就是對非必需消費品類股「加碼」，此前該行對這類股票維持「減碼」評級已長達四年。

第二，呼應這個觀點的是 Pauker 對小型股的看好。小型股通常具有周期性，而且更能受惠於利率下降，因為它們對利率的敏感度高於大型企業。Pauker 表示，小型股的獲利也會因為薪資成長放緩而獲得提振。

他指出，追蹤小型股的羅素 2000 指數中位數股票獲利正在成長。