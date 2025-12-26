2026年9項財政新制「懶人包」：減稅、無糖飲料免稅、電動車優惠再延5年
鉅亨網記者張韶雯 台北
財政部今 (26) 日公布，115 年 1 月 1 日起，財政部實施 9 項利民便民措施，包括基本生活費調高至 21.3 萬、綜所稅免稅額調高、長照扣除額調升、無糖飲料免稅、電動車優惠再延 5 年等措施，減輕民眾負擔，並提供更便利稅務服務，打造友善賦稅環境。
一、調高 114 年度每人基本生活所需費用為新台幣 21.3 萬元，民眾在 115 年 5 月申報 114 年度綜合所得稅適用。
二、調高長期照顧特別扣除額為 18 萬元，民眾在 115 年 5 月申報 114 年度綜合所得稅適用。
三、增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅及刪除部分電器類貨物課徵貨物稅規定，自 115 年 1 月 1 日施行：
(一) 飲料品無添加糖者免徵貨物稅。
(二) 刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等 4 項電器類貨物課稅項目。
四、延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期限 5 年至 119 年 12 月 31 日止。
五、調高 115 年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，民眾在 116 年 5 月申報 115 年度綜合所得稅適用：
(一) 免稅額：由 9.7 萬元調高至 10.1 萬元；70 歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由 14.55 萬元調高至 15.15 萬元。
(二) 標準扣除額：單身者，由 13.1 萬元調高至 13.6 萬元，有配偶者，由 26.2 萬元調高至 27.2 萬元。
(三) 薪資所得及身心障礙特別扣除額：由 21.8 萬元調高至 22.7 萬元。
(四) 課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額亦分別按消費者物價指數上漲幅度調整。
六、在便民措施部分：
(一) 優化綜合所得稅網路申報服務：新增網頁無障礙專用版報稅系統，同時支援電腦及手機裝置，提供視障納稅義務人可搭配報讀軟體，達成自行完成申報目標。
(二) 開放國稅查 (核) 定案件逾期可採線上繳納：開放國稅查 (核) 定案件，於繳款書填載繳納期間屆滿之次日起 30 日內，得以信用卡、晶片金融卡及活期 (儲蓄) 存款帳戶線上繳納。
(三) 延長行動支付租稅優惠措施：延長施行期間至 117 年 12 月 31 日，除原有行動支付外，增訂查定課徵營業人於實體商店銷售貨物或勞務使用具行動支付結帳功能之多媒體資訊服務機結帳收款者為適用對象及其應符合之條件。
(四) 簡化旅客攜回自用舊汽車完稅價格核估作業：倘旅客因留學、公務或工作而於國外旅居超過 1 年，提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及在國外已領照 1 年以上之本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關得依規定計算折舊並核定完稅價格。
