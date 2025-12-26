鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-26 17:58

中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日公告 11 月自結損益，在本業轉盈帶動下，稅前虧損降至 7580 萬元，較前月大幅收斂 75%；累計前 11 月稅前虧損 50.63 億元。中鋼表示，目前整體鋼市具築底回溫、平穩轉正的氛圍。

中鋼 11 月營收 253.67 億元，月增 3.7%、年減 12.6%，營業利益 8568 萬元，較上月虧轉盈，終止連 7 個月虧損；累計中鋼前 11 月營收 2916.11 億元，年減 11.8%；營業淨損 45.07 億元。

中鋼說明，11 月受惠鋼鐵業銷售數量及中能風場發電度數增加，推升營收及營業利益增加，不過，礦業投資獲配股利收入減少，業外較上月下滑。

針對鋼市展望，中鋼表示，全球球經濟緩步復甦，美聯準會啟動降息循環，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性；中國明年持續擴大內需的政策方向，有利支撐大宗商品需求。