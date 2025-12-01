長榮航將斥資逾600億元 增購4架波音787-9客機
鉅亨網記者王莞甯 台北
長榮航 (2618-TW) 為因應營運需求，今 (26) 日董事會決議增購 4 架波音 787-9 客機，交易總金額不超過 19.4 億美元 (約新台幣 609 億元)，並依據未來中長期機隊規劃需求，延長 4 架波音 777-300ER 租期。
長榮航進一步說明，為持續提升市場競爭力，並維持 2027 年 A350-1000 引進後長程廣體機隊客艙產品一致性，將從 2026 年起進行波音 777-300ER 客艙升級作業，以交易總金額不超過 1.52 億美元，新增 6 架波音 777-300ER 進行客艙升級，總客艙升級架數將達 20 架。
長榮航強調，將全面升級各艙等座椅、機上娛樂系統和客艙整體環境，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙 (商務艙) 座位數。
長榮航目前營運客、貨機隊共 89 架，除此次董事會決議增購的 4 架波音 787-9 客機外，另有 5 架 787-9、4 架 787-10 預計在 2033 年以前交付完成。
此外，長榮航預計自 2027 年起陸續交付 24 架 A350-1000 型廣體客機，以及 2029 年起的 18 架 A321neo 型窄體客機。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 長榮航機上娛樂系統大升級 成Panasonic Avionics亞洲最大訂用客戶
- 長榮航便宜機票又來了 多個日本航點來回機票萬元有找
- 德州設二大本營為亞洲航空公司首見 後有增班紐約計畫
- 總座看今年處高檔 明年再優今年 連年獲利高檔無虞
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇