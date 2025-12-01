長榮航將斥資逾600億元 增購4架波音787-9客機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-27 02:08

長榮航 (2618-TW) 為因應營運需求，今 (26) 日董事會決議增購 4 架波音 787-9 客機，交易總金額不超過 19.4 億美元 (約新台幣 609 億元)，並依據未來中長期機隊規劃需求，延長 4 架波音 777-300ER 租期。

長榮航董事會決議增購4架波音787-9客機。(圖：長榮航提供)

長榮航進一步說明，為持續提升市場競爭力，並維持 2027 年 A350-1000 引進後長程廣體機隊客艙產品一致性，將從 2026 年起進行波音 777-300ER 客艙升級作業，以交易總金額不超過 1.52 億美元，新增 6 架波音 777-300ER 進行客艙升級，總客艙升級架數將達 20 架。

‌



長榮航強調，將全面升級各艙等座椅、機上娛樂系統和客艙整體環境，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙 (商務艙) 座位數。

長榮航目前營運客、貨機隊共 89 架，除此次董事會決議增購的 4 架波音 787-9 客機外，另有 5 架 787-9、4 架 787-10 預計在 2033 年以前交付完成。