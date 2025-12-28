鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-28 10:00

2025 年被譽為台灣「主動式 ETF 元年」，自 5 月初首檔主動式 ETF 掛牌以來，這股由經理人掌舵的新勢力，以雷霆萬鈞之勢打破了被動式 ETF 壟斷超過 20 年的格局。截至 12/26，共有 15 檔主動式 ETF 掛牌，規模正式突破 1560 億元，受益人數高達 69.7 萬人。這不僅僅是主動式 ETF 的成功，更代表台灣投資人正從「追隨指數」轉向「追求超額報酬」的重大質變。

從 0 元到 1560 億 主動式 ETF 勢力三分天下

短短七個多月，主動式 ETF 已迅速擴張至 15 檔標的。在市場結構上，呈現出「台股、海外、債券」三分天下的均衡發展，6 檔台股型是人氣最旺的戰場。5 檔海外型，由專業經理人主動出擊，搶先布局全球新視野。4 檔債券型，鎖定降息循環後的利差機會，提供更具彈性的入息選擇。

在 15 檔群雄並起中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 堪稱今年最亮的巨星。它不僅在績效上創下逼近 7 成的驚人報酬，成為全市場唯一報酬率突破六成的主動式 ETF。

同時，00981A 人氣和規模兩大關鍵指標上也展現超強吸金力，截至 12/26，00981A 受益人數高達 20 萬 7751 人，是全市場唯一突破 20 萬大關的主動型產品，約當每 3 位主動式 ETF 投資人，就有一位選擇 00981A。00981A 規模以 490 億元穩居龍頭，領先第二名超過 200 億元，不排除 00981A 在下周 2025 年封關前就達陣 500 億元大關，奠定了主動式 ETF 的市場定錨。

主動式 ETF 進入黃金時代 2026 迎規模爆發期

「主動式 ETF 元年」即將圓滿收官，2026 年將有更多主動式 ETF 加入戰場，有一家本土投信透露，明年 4 個季度就已經規劃了 3 檔主動式 ETF 產品上市，顯見市場才正要進入快速成長的爆發期，也標誌著台灣 ETF 市場進入 2.0 時代。

ETF 達人表示，除了高股息 ETF 逐漸不香，預期投資人不再只滿足於與大盤同步的「平均分數」，而會逐步轉向透過 00981A 這種具備高成長動能的主動式 ETF，追求更卓越的獲利空間，因此中小型的市值型 ETF 也會面臨考驗。整體來說，主動式 ETF 有了超過 1560 億元的規模基石與近 70 萬人的信心當底氣，預期 2026 年將進入黃金時代，成為台灣人資產配置中的核心要角。