鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-11 03:04

聯邦公開市場委員會 (FOMC)12 月決策會議結果揭曉，一如外界預期，聯準會宣布降息 1 碼 (25 個基點)，將聯邦資金利率目標區間下調至 3.50%-3.75%，連續三度降息。週三最大的意外並非降息，而是聯準會計劃很快開始購買短債，以幫助管理市場流動性。

Fed3度降息 預計未來降息步伐將放緩 (圖：shutterstock)

12 名聯準會投票委員中共有 9 人支持此次降息，本次決策出現明顯分歧，這是自 2019 年以來，首次有三名票委對降息決定投下反對票。

‌



芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 與堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeff Schmid) 主張按兵不動；相較之下，聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 則認為應降息 2 碼 (50 個基點) 。

在決議公布後，聯準會也同步公布 2025 年最後一份經濟預測摘要 (SEP) ，包含官員對未來幾年的經濟成長、通膨與利率預測。

(圖：FOMC)

聯準會預估，2026 年美國國內生產毛額 (GDP) 成長率將從 2025 年的 1.7% 提升至 2.3%。

通膨則持續朝溫和方向靠攏，核心個人消費支出物價指數 (PCE) 預計在 2025 年底降至 2.5%，低於今年預估的 3%。

失業率部分，預估今年底為 4.5%，並在明年底微降至 4.4%。

(圖：FOMC)

最新點狀圖暗示，在 2026 年和 2027 年各降息一次，反映決策官員對未來政策調整空間的預期有限，這與 9 月版本一致。

分析師指出，聯準會維持先前預測，此舉旨在警告華爾街不要期待聯準會採取更激進降息的政策姿態。

週三最大的意外並非降息，而是聯準會計劃很快開始購買短債，以幫助管理市場流動性。

聯準會已於 12 月 1 日正式結束縮表，許多投資人原本預計，央行將在明年某個時候購買 150 億至 200 億美元左右的國債。

聯準會週三宣布，將在 12 月購買 4,000 萬美元的國庫券，作為準備金管理購買 (RMP)，維持其資產負債表上充足的準備水準。聯準會表示，將於 12 月 12 日開始購買國債。

聯準會利率決定公布後，標普 500 指數尾盤上漲 0.4%，而科技類股下跌 0.2%。「恐慌指數」VIX 走低。