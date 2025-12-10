史上最強新股要來了？傳SpaceX明年上市 估值上看逾1兆美元

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-10 22:11

綜合外媒周三 (10 日) 報導，火箭與衛星網路公司 SpaceX 計畫在 2026 年啟動首次公開募股（IPO），募資規模可能超過 2,500 億美元，估值有望突破 1 兆美元門檻，成為史上少數進入「兆美元俱樂部」的上市企業。知情人士透露，公司目前正與多家投行洽談，時程可能落在 2026 年 6 至 7 月。

SpaceX 在估值上限上僅次於沙烏地阿美（Saudi Aramco，2019 年上市估值約 1.7 兆美元）。市場分析指出，SpaceX 之所以具備如此龐大的潛在市值，主因其太空科技版圖正在快速擴張：衛星網路「星鏈」(Starlink) 覆蓋超過 800 萬用戶，併購頻譜打造「衛星直連手機業務」，以及擁有月球與火星任務的「星艦」(Starship) 可重複使用火箭計畫。外媒稱，SpaceX 訂定上市募資的一部分資金將投入太空資料中心、衛星運算與相關晶片採購。

星鏈 + 星艦推進兆元估值 私募巨頭與散戶皆虎視眈眈

SpaceX 的估值在私募市場多次創下紀錄，最新私募交易針對二級市場給出的估值約 8,000 億美元。分析人士指出，若 IPO 估值達 1 兆至 1.5 兆美元，將成為私募轉上市的重大里程碑，甚至可能推動連鎖效應。

投資銀行高層認為，SpaceX 屬於「必買」企業，因其在防衛科技、衛星通訊與太空基礎建設中具戰略地位。其中，星鏈的商業模式已跨入交通、軍事與民用寬頻，而星艦則代表未來太空載具的主導力量，兩者推升 SpaceX 成為「科技、國安與基礎建設」三者交匯的關鍵公司。

多家投行主管指出，若 SpaceX 掛牌，將打開估值超過千億美元的私人巨頭（Centicorns）的上市大門，包括 OpenAI、Anthropic、Stripe、字節跳動（ByteDance）等。銀行家直言：「私募市場的巨獸終於沒有藉口不上市。」

IPO 或直接上市？私募籌資與高估值逐漸踩到極限

儘管 SpaceX 獲市場追捧，但龐大估值也引發疑慮。有業者指出，若公司僅釋出 5% 股份、估值 1.5 兆美元，即需募集 750 億美元，將成為史上規模最大的 IPO，甚至遠超沙烏地阿美。分析師擔心，部分投資人可能質疑 SpaceX 短期營收增長與資本支出壓力，特別是星艦的長期回收周期可能與公募市場預期相衝突。

部分投資人與銀行則建議直接上市（Direct Listing），不透過傳統募股方式上市，原因在於 SpaceX 並不缺資金、股東結構已接近公開公司，也有大量長期投資者。美國多家大型投資基金也希望上市後能增加流動性，才能讓基金回收報酬。另外，若市場籌資環境逆轉，無法再持續透過私募擴張估值，將迫使企業「走向公開市場」。