2025-12-10

市場調查機構 IDC 周二（9 日）表示，在蘋果 (AAPL-US) 首款折疊 iPhone 和三星首款三折機帶動下，全球折疊機市場將在 2026 年迎來爆發式增長，增幅有望達 30%。

IDC 預測 2025 年全球折疊機出貨量達到 2,060 萬台，成長 10%，並認為得益於硬體創新與巨頭入局，2026 年會成為市場真正的轉折點，成長率將加速至 30%。

展望長期趨勢，折疊機複合年均增長率（CAGR）在 2029 年前將保持在 17%，遠超傳統智慧型手機不足 1% 的增速，屆時折疊螢幕產品將佔智慧型手機市場總產值 10% 以上。

在蘋果入局之前，安卓廠商持續通過技術創新維持市場熱度。IDC 指出，三星將於 2026 年初大力推廣 Galaxy Z Trifold，將三折機種創新推向全球主流消費者。

行業格局的真正劇變將發生在 2026 年底。IDC 預測，隨著蘋果正式跨足折疊螢幕領域，其首款折疊 iPhone 將迅速重塑市場版圖。

引人注目的是，得益於高達 2,400 美元的預估平均售價，蘋果有望拿走整個折疊機市場 34% 的產值。

IDC 客戶端設備副總裁 Francisco Jeronimo 認為，蘋果加入將成為折疊螢幕品類的轉折點，極大提升消費者關注度。