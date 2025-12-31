鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-31 07:55

2025 年科技公司之間的榮枯消長，讓今年大多數的億萬富豪財富增加，雖然熟面孔的科技巨頭依然名列前茅，但有些人的排名已經隨著人工智慧 (AI) 浪潮悄悄變化。

根據彭博億萬富豪指數，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在這場「億萬富豪賽馬」中穩居 2025 年榜首。時值年末，華爾街日報報導 SpaceX 估值約 8000 億美元，讓持股約 40% 的馬斯克身價獲得重要動力。此外，特斯拉股價全年上漲 18%、美國德拉瓦州最高法院的判決讓馬斯克拿回價值約 1380 億美元的股票選擇權，以及 xAI 與 X 完成合併，也都進一步墊高他的財富。

‌



回顧 2025 年年初，馬斯克能否保住全球首富寶座其實並不明朗，原因在於他高調參政，擔任川普政府「政府效率部」(DOGE) 名義上的領導人。特斯拉股東對他從電動車本業分心感到不滿，再加上他與美國總統川普之間戲劇化的決裂，都帶來利空。

彭博估算，截至 12 月 29 日，馬斯克財富約為 6270 億美元，但《巴隆周刊》的估算更接近 7500 億美元，意味著單是今年就增加約 4000 億美元。

這個增幅有多驚人？不妨對比一下：根據彭博的計算，排在馬斯克之後的九位富豪，去年全年合計增加的財富約 3930 億美元，還不及馬斯克一人今年增加的規模。

從《巴隆周刊》與彭博數字之間的落差可以看出，計算億萬富豪的淨資產是極具挑戰性的一件事，原因在於，包括馬斯克在內的許多富豪，財富主要來自難以估值的私人企業。彭博的億萬富豪指數數字每日更新，透過公開資訊來源推算，包括不動產價值、內部人股票交易、股息與稅務資料。

AI 勝負決定富豪榜排名的一年

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯年初排名第二，財富約 2280 億美元，到年末則以 2550 億美元排名第三。根據彭博資料，貝佐斯持有約 8.3% 的亞馬遜股份，而該股今年上漲約 5.8%。

超越貝佐斯的是 Google 共同創辦人佩吉 (Larry Page)。隨著 Google 母公司 Alphabet 在 AI 業務帶動下股價大漲，佩吉全年財富增加 1010 億美元，淨資產達 2700 億美元，從去年底的第七名躍升至第二名。

另一位共同創辦人布林 (Sergey Brin) 也因 Alphabet 表現受惠，年末以 2510 億美元排名第四，較一年前的第十名大幅前進。

艾里森、祖克伯的財富起伏

佩吉年末的身價也超越了甲骨文董事長艾里森 (Larry Ellison)。艾里森在第 3 季末時曾排名第二，但到 12 月 29 日時已滑落至第五名，淨資產 2480 億美元。

艾里森在年初排名第四，今年 9 月 10 日，拜甲骨文亮麗財報和股價大漲，他的身價單日暴增 1120 億美元，盤中一度超越馬斯克，短暫登上全球首富寶座。

艾里森持有甲骨文 12 億股股票，但近期隨著投資人仔細檢視與 OpenAI 的巨額合約，甲骨文股價壓力沉重。

甲骨文也將在 1 月完成一筆交易，取得 TikTok 15% 股權。此外，艾里森與其子、派拉蒙 Skydance 總裁 David Ellison，正聯手競購華納兄弟探索，為此艾里森拿出 404 億美元股權融資的個人擔保。

Meta Platforms(META-US) 總裁祖克伯的排名從年初的第三，降到目前的第六。儘管 Meta 股價上半年因 AI 投資而大漲，但在傳出內部動盪、以及市場擔憂 AI 布局落後的情況下，投資人對 Meta 的 AI 策略看法正轉趨保守，股價也隨之回落。

家族財富實力不可小覷

LVMH() 在巴黎掛牌的股票全年持平，導致彭博前 10 大富豪中唯一的非美國人——LVMH 董事長兼總裁 Bernard Arnault————排名也從年初的第五滑落至第七。

彭博在計算 Arnault 的財富時，將家族控股集團持有的全部股份都歸於他名下，以反映他身為最高主管與家族領導的地位。Arnault 的五名子女全都在這家精品集團中擔任高階職務。

值得注意的是，若把另一家零售巨擘、沃爾瑪創辦人 Sam Walton 四名子女中的三人——Jim Walton、Rob Walton 與 Alice Walton——的財富合併計算，總額約 4060 億美元，足以讓家族排名全球第二。

蓋茲、巴菲特排名

微軟共同創辦人蓋茲 (Bill Gates) 在年末跌出前 10 名，排名第 16，原因是他宣布未來 20 年將捐出現有與未來財富共 2000 億美元。

取代蓋茲進入前 10 的是輝達總裁黃仁勳 (Jensen Huang)，他年初排名第 11，年末升至第九。彭博指出，黃仁勳透過直接持股與家族信託合計持有約 3.3% 的輝達股份。