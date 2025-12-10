鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-10 13:20

在中國深圳華強北電子市場裡，記憶體晶片現貨價格牌每日刷新，這場由 AI 算力需求引爆的記憶體風暴，正沿著產業鏈掀起驚濤駭浪。當全球記憶體巨頭將產能傾斜至高利潤的 AI 專用晶片，消費性電子領域正經歷一場前所未有的成本大考。

AI狂潮席捲記憶體江湖！手機廠被迫漲價、小米頻預警、聯想囤貨 業內專家：未來一年難降價（圖：Shutterstock）

近日，戴爾與聯想兩大 PC 巨頭相繼向企業客戶發出漲價通知，宣告 2026 年新品價格最高將上調 20%。戴爾營運長 Jeff Clarke 上月底在分析師會議上坦言：「成本增速前所未見，最終必然傳導至消費者。」

戴爾打算在 12 月中旬後將筆電與桌上型電腦價格上調 15%-20%，中國電腦大廠聯想雖未公佈具體漲幅，但已明確要求客戶「盡快按現價下單」，暗示價格調整迫在眉睫。

調研機構 TrendForce 的預警正在應驗，在 DRAM 與 NAND Flash 合計佔筆電成本 10%-18% 的背景下，2026 年全球筆記本售價普遍上調 5%-15% 幾成定局。TrendForce 已將 2026 年筆電出貨量預測從成長 1.7% 大幅下調至萎縮 2.4%。

小米產品總監馬志宇近日在公開場合也感慨道：「明年的成本預估令人驚悚。」

這場漲價潮的本質，是 AI 資料中心對記憶體資源的暴力虹吸。當大模型訓練與雲端推理需求爆發式成長，三星、SK 海力士、美光等巨頭將先進製程產能優先分配給 HBM 和企業級 DDR5。這些 AI 專用晶片的利潤率可達消費性產品的 3 倍以上，直接導致 DDR4、LPDDR4/5 等傳統產品產能被擠壓。

華強北晶片分經銷商的焦慮印證了行業的殘酷現實，有廠商更喊道「現在幾天一個價，不敢壓庫存也不敢接長單」。

監測數據顯示，DDR4/DDR5 現貨價格在半年內暴漲 50%-100%，高階 NAND Flash 同樣漲勢凌厲。這種結構性緊缺與傳統電子消費週期截然不同，AI 算力已成為記憶體市場新的定價權掌控者。

面對成本壓力，終端廠商分化出兩種生存策略。以聯想為代表的「囤糧派」憑藉規模優勢構築護城河，透過長期供應協議 (LTA) 將關鍵零組件庫存提升至平常水準的 150%，並運用期貨合約鎖定成本。聯想高層也自信表態：「短期不會將壓力轉嫁給消費者。」

聯想的策略使其在價格波動中如同擁有緩衝水庫，降價時不跟得最狠，漲價時也不會衝在最前。

小米領銜的「預警派」則選擇主動釋放訊號。雷軍多次公開預警記憶體成本「漲得驚人」，既為新品定價預留空間，也折射出智慧手機 BOM 結構中儲存佔比過高的劣勢。更脆弱的是缺乏議價能力的二、三線品牌，隨著舊庫存耗盡，它們將被迫漲價甚至砍掉低端產品線。

目前，產業共識是在「AI 優先」策略下，記憶體高價周期將持續至 2026 年，但變局已在醞釀中。隨著國際大廠逐步退出 DDR4 等成熟過程，長江存儲、長鑫存儲等國產廠商正加速填補市場真空。

聯想更邁出關鍵一步宣布，將於 2025 年底完成對高端記憶體企業 Infinidat 的收購。這家擁有 170 項專利的公司，核心產品能以軟體架構實現 99.99999% 可靠性，將補足聯想在記憶業務上的最後劣勢。

當「以存代算」成為 AI 降本增效的核心路徑，這場由算力飢渴引發的儲存戰爭，終將重塑全球電子產業格局。

對消費者而言，電子產品「明漲實穩」的時代或許終結，取而代之的是隱藏在優惠縮水、配置調整中的隱性漲價。