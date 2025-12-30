鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 13:29

人工智慧對於數據儲存的龐大需求，正在強力推動日本記憶體晶片製造商鎧俠 (Kioxia Holdings Corp.) 的股價飆升，使其成為今年全球表現最優異的股票之一。

AI熱潮助推 全球瘋記憶體股票 鎧俠股價年漲逾5倍(圖:Shutterstock)

鎧俠是一家 NAND 快閃記憶體製造商，其客戶包括蘋果 (AAPL-US) 和微軟公司 (MSFT-US)。公司股價今年迄今已上漲約 540%，超越了 MSCI 世界指數中的所有其他成員。

同時，鎧俠也成為 2025 年日本東證股價指數中表現最佳的股票。這家去年 12 月才在東京證券交易所首次亮相的公司，市值現已達到約 5.7 兆日元。

鎧俠股價的驚人漲幅，體現了科技行業對記憶體的爆炸性需求，因為超大規模企業正爭相建設 AI 基礎設施。鎧俠的晶片對於 AI 訓練和數據中心至關重要。由於需求激增，主要科技公司已對記憶體供應短缺發出警告，分析師預計價格將會上漲。

投資人預期穩健的需求和不斷上漲的價格將會提振鎧俠的營收。Asymmetric Advisors 日本股票策略師 Amir Anvarzadeh 指出，進入 2026 年，科技領域的投資佈局將主要圍繞記憶體進行。晶圓製造商如 Sumco Corp. 也預計將從明年的強勁記憶體需求中受益。

不過，鎧俠的股價表現也引發了對其估值可能過高的擔憂。去年 11 月，由於季度收益未能達到投資者的高度預期，鎧俠股價曾在單日內下跌 23%。但 Anvarzadeh 認為，由於目前記憶體市場的需求仍遠遠超過供應，鎧俠有望在 2026 年安然度過 AI 市場的波動。