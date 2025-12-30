鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-30 13:51

晶豪科 (3006-TW) 公布 11 月自結，受惠 DRAM 大漲價，稅後純益一舉提升至 2.57 億元，年增 1686%，每股稅後純益 0.92 元，獲利大增近 17 倍，也帶動今日資金全面進駐記憶體族群，除了晶豪科漲停亮燈，其他如凌航 (3135-TW)、鈺創 (5351-TW) 與宇瞻 (8271-TW) 皆同步亮燈。

DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

記憶體族群今日攻勢再起，華邦電 (2344-TW) 再度攻上新天價，達 84.4 元，創下 25 年來新高，南亞科 (2408-TW) 也再度大漲超過 3%，衝上 200 元，改寫新猷，市值突破 6000 億元，更直逼聯電 (2303-TW)(UMC-US)，為台股第 14 大權值股。

