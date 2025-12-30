鉅亨網記者魏志豪 台北
晶豪科 (3006-TW) 公布 11 月自結，受惠 DRAM 大漲價，稅後純益一舉提升至 2.57 億元，年增 1686%，每股稅後純益 0.92 元，獲利大增近 17 倍，也帶動今日資金全面進駐記憶體族群，除了晶豪科漲停亮燈，其他如凌航 (3135-TW)、鈺創 (5351-TW) 與宇瞻 (8271-TW) 皆同步亮燈。
記憶體族群今日攻勢再起，華邦電 (2344-TW) 再度攻上新天價，達 84.4 元，創下 25 年來新高，南亞科 (2408-TW) 也再度大漲超過 3%，衝上 200 元，改寫新猷，市值突破 6000 億元，更直逼聯電 (2303-TW)(UMC-US)，為台股第 14 大權值股。
威剛 (3260-TW) 也同樣大漲表態，盤中衝上 263 元，續寫新高價，同為模組廠的創見 (2451-TW)、十銓 (4967-TW)、宜鼎 (5289-TW) 也全數在盤面上表現，整體族群走勢相當凌厲。
展望後市，業界看好，儘管今年 DRAM 價格已成長數倍，但在市場供給持續縮減、需求不被滿足下，缺貨現象短期無解，明年上半年價格持續向上已成產業共識，相關業者的獲利也可望大躍進。
