2025-12-10

微軟 (MSFT-US) 周二（9 日）宣布了規模高達 230 億美元的新 AI 投資計畫，包括微軟有史以來在亞洲最大一筆投資：將在未來四年（2026 至 2029 年）內投資 175 億美元，用於印度雲端運算和人工智慧基礎設施建設。

據《路透社》報導，微軟還計劃未來兩年在加拿大投資超過 75 億加元（約合 54.2 億美元），2023 至 2027 年在加拿大的 AI 總投資規模達到 190 億加元（約 137 億美元）。

目前微軟已在印度深耕三十幾年，在印度擁有超過 22,000 名員工，並一直在擴大雲端和資料中心的容量，以滿足高階運算需求。

具體來說，微軟將在印度第五大城市海得拉巴（Hyderabad）興建一座資料中心，它將成為微軟在印度最大的超大規模資料中心，預定 2026 年中期投入使用。

微軟還將擴建其位於欽奈、海得拉巴和浦那的三個現有資料中心，並兌現其在今年 1 月做出的承諾，即到 2030 年為 2,000 萬印度人提供必要 AI 技能。

據房地產咨詢公司高力國際（Colliers）預測，到 2030 年印度資料中心總容量預計將增長三倍以上，達到約 4.5 吉瓦。