鉅亨網編譯段智恆 2025-12-10 01:40

《彭博》報導，白銀價格周二（9 日）突破每盎司 60 美元，創下歷史新高，主因市場押注聯準會（Fed）將在本周宣布再度降息，同時全球供應緊俏推升價格，金價亦同步上揚。

供應吃緊＋降息加持！白銀飆破60美元創新高 金價同走揚(圖：REUTERS/TPG)

現貨白銀盤中一度上漲 4.1%，觸及每盎司 60.535 美元，再度刷新上週創下的紀錄高點。投資人預期 Fed 12 月 9-10 日會議將降息 1 碼（25 個基點），雖然市場對明年是否會持續寬鬆保持謹慎，但本周幾乎確定的降息正推動貴金屬全面上漲。

StoneX Financial 市場分析主管 Rhona O’Connell 表示，投資人「明確押注降息」。由於黃金與白銀不具利息收益，降息通常有利於貴金屬走高。

白銀價格亦受到供給面的支撐。倫敦市場在 10 月遭遇歷史性的供應緊縮，當時印度需求強勁，加上銀 ETF 投資資金湧入，造成現貨吃緊。近期因庫存在倫敦逐步回補，緊俏狀況稍微緩解。

TD Securities 估計，截至 11 月底，倫敦可自由流通的銀庫存約 2.02 億盎司，幾乎扭轉了今年以來的供應吃緊。另一方面，中國市場的銀庫存則降至 10 年低點，顯示供給問題在其他地區仍然存在。

白銀的價格偏離也與交易量連續低迷有關。11 月底美國 COMEX 期貨與選擇權市場短暫混亂停盤，造成流動性乾涸；此外，年底假期使倫敦場外實體交易進一步冷清，放大了行情波動。

另有交易商因關稅疑慮而不願把白銀運出美國。白銀今年被美國地質調查局列入關鍵礦物清單，使部分市場參與者擔心可能面臨更高進出口成本。

金價同樣走揚，市場等待 Fed 的最新政策訊號，以及對 2026 年貨幣政策的前景判斷。分析機構 BMI(惠譽解決方案旗下單位) 指出，若 Fed 有意在近期降息後暫停寬鬆，黃金可能回落，有機會跌破每盎司 4,000 美元。黃金今年以來已累漲約 60%，受到各國央行強力買盤與 ETF 流入支撐。

儘管金價從 10 月底高於每盎司 4,380 美元的水準回落，但市場仍預期寬鬆周期將支撐金市。太平洋投資管理公司（PIMCO）認為，金價仍有支撐動能，且各國央行持有的黃金部位已超越美國公債。