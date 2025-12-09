鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 11:10

美國總統川普周一 (8 日) 宣布，將批准輝達(NVDA-US) 將 H200 晶片交付給中國的核准客戶，銷售額的 25% 將支付給美國政府，商務部正在敲定細節，同樣做法也將適用於超微、英特爾及其他美國企業。

輝達H200輸陸解禁！中國券商：對騰訊、阿里巴巴資本支出及AI應用爆發有利（圖：Shutterstock）

此外，聯準會 (Fed) 今日將舉行為期兩天的利率會議，市場普遍預期將連續第三次降息，因美國就業市場正在發出警訊。

隨著流動性寬鬆，外資資金有望受激勵流入新興市場，具備估值吸引力的香港科技股可望率先受益。根據中國上交所數據，港股互聯網 ETF(513770) 連 3 日吸金。港股互聯網 ETF 最新規模超百億，年內日均成交額超 6 億元，支持日內 T+0 交易，不受 QDII 額度限制，流動性佳。

國信證券也指出，阿里巴巴等網路巨頭近期在 AI 硬體與模型上動作頻頻，AI 正驅動港股互聯網巨頭進入成長新階段，透過提升廣告精準度、優化雲端運算服務等方式，持續改善其商業化效率與獲利能力。

中泰證券表示，港股科技龍頭在 AI 投入加大背景下，當前估值合理且分紅回購增強。隨著 Fed 降息周期開啟、南向資金持續流入，港股科技類股的估值窪地效應與獲利彈性正同步顯現。

港股互聯網 ETF 及其聯接基金被動追蹤中證港股通互聯網指數，該指數重押互聯網龍頭，阿里巴巴、騰訊與小米為前 3 大持股，權重佔比分別為 18.89%、17.01%、10.05%，前 10 大持股也匯聚 AI 雲端運算、大模型 + 各領域 AI 應用公司，合計佔比超 73%，龍頭優勢顯著。