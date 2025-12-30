鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-30 08:20

近期，人民幣兌美元匯率持續走強，在岸人民幣 (USDCNY) 與離岸人民幣 (USDCNH) 雙雙圍繞 7.0 大關波動，引發市場高度關注，人民幣今年來走出了一條先抑後揚的曲線。

今年初至 4 月上旬，人民幣承壓走弱，主要受到美國「對等關稅」政策衝擊，匯率一度從 3 月底的 7.25 快速貶值至 4 月 9 日的 7.35。此後風雲突變，人民幣開啟強勁升值通道，至上周五 (26 日) 已升至 7.01，全年累計升幅達 4.6%。

值得注意的是，今年人民幣與美元指數的連動性出現異常，上半年美元指數暴跌 11.7%，人民幣卻未同步大幅升值，導致人民幣兌一籃子貨幣的 CFETS 指數整體貶值約 3.4%，此一現象凸顯人民幣走勢正逐步擺脫單一美元錨定。

展望 2026 年，人民幣升值趨勢可望延續。專家分析指出，聯準會 (Fed) 預計持續降息 2-3 次，加上國際資本持續分散配置，將持續壓制美元指數在 95-100 區間波動，而中國經濟基本面提供堅實支撐：出口需求維持旺盛，「反內捲」政策提升出口價格競爭力。