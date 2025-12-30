鉅亨網編譯陳韋廷
近期，人民幣兌美元匯率持續走強，在岸人民幣 (USDCNY) 與離岸人民幣 (USDCNH) 雙雙圍繞 7.0 大關波動，引發市場高度關注，人民幣今年來走出了一條先抑後揚的曲線。
今年初至 4 月上旬，人民幣承壓走弱，主要受到美國「對等關稅」政策衝擊，匯率一度從 3 月底的 7.25 快速貶值至 4 月 9 日的 7.35。此後風雲突變，人民幣開啟強勁升值通道，至上周五 (26 日) 已升至 7.01，全年累計升幅達 4.6%。
人民幣這一波升值背後存在著多重動力。儘管遭遇貿易摩擦壓力，中國出口展現驚人韌性。中美歷經多輪磋商後達成關稅互降協議，有效緩和了緊張局勢。
同時，美國政策削弱了國際投資者對美元資產的信心，促使資金加速流向包括中國在內的新興市場，加上中國股市回溫吸引外資流入，共同推動了人民幣走強。
值得注意的是，今年人民幣與美元指數的連動性出現異常，上半年美元指數暴跌 11.7%，人民幣卻未同步大幅升值，導致人民幣兌一籃子貨幣的 CFETS 指數整體貶值約 3.4%，此一現象凸顯人民幣走勢正逐步擺脫單一美元錨定。
展望 2026 年，人民幣升值趨勢可望延續。專家分析指出，聯準會 (Fed) 預計持續降息 2-3 次，加上國際資本持續分散配置，將持續壓制美元指數在 95-100 區間波動，而中國經濟基本面提供堅實支撐：出口需求維持旺盛，「反內捲」政策提升出口價格競爭力。
此外，中國藉由積極財政與穩健貨幣政策組合拳將穩定經濟成長，股市吸引力增強帶動外資持續流入。若人民幣升值預期強化，先前滯留海外的出口企業結匯意願也將提升，形成自我強化效應。
綜合研判，2026 年人民幣兌美元匯率預計將在 6.7 至 7.1 區間波動，全年升值空間可達 5%；人民幣兌一籃子貨幣 CFETS 指數則預期在 97-103 區間運作。
隨著匯率彈性增強與市場信心修復，人民幣資產正成為全球資本配置的重要選項。
