蘋果iPhone 16成第三季全球最暢銷的智慧型手機！iPhone 17需求持續增長

2025-12-09

根據 Counterpoint Research 最新分析，蘋果 (AAPL-US) 在 2025 年第三季以 iPhone 16 領先全球智慧型手機銷售，並成功推動 iPhone 17 系列需求增長，同時在美國擴大促銷布局。

蘋果iPhone 16成第三季全球最暢銷的智慧型手機。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，Counterpoint Research 的「全球每月手機型號銷售追蹤器」顯示，iPhone 16 在 2025 年第三季全球銷量位居首位。

即便進入產品生命週期第二年，iPhone 16 仍維持穩定銷售，主要原因包括舊款 iPhone 用戶持續升級需求、發達市場電信業者的促銷擴張，以及標準 iPhone 在高階機型佔比較低的地區仍具廣泛吸引力。

除了 iPhone 16 的持續領導地位外，Counterpoint 指出，iPhone 17 Pro Max 在第三季進入全球前十熱銷榜，並在 2025 年 9 月成為當月最暢銷手機，儘管季度末供貨有限。

分析認為，iPhone 17 Pro 與 Pro Max 需求受到疫情期間購買 iPhone 用戶群體帶動，今年出現大規模升級換機潮。

新功能如具備 8 倍光學變焦的 4800 萬畫素望遠鏡頭，以及均熱板散熱系統，是蘋果近年在相機與散熱架構上的重大改進，也對每月銷量增長產生重要影響。

同份數據顯示，蘋果在全球智慧型手機排名維持領先，並透過 iPhone 17 Pro Max 擴大動能，而三星憑藉 Galaxy A 系列手機，在前十名中佔據五個席位。

此外，Counterpoint 分析指出，蘋果尚未進入的高階摺疊機市場，成長速度遠高於整體智慧型手機產業。

2025 年第三季，全球摺疊手機出貨量年增 14%，創下該類別有史以來最高季度出貨量。

Counterpoint 認為，三星 Galaxy Z 7 系列表現優異，尤其是 Galaxy Z Fold 7，因機身更薄、更輕、摺痕可見度降低，以及升級鉸鏈機制提升了耐用性，獲得消費者高度回響。

雖然蘋果尚未推出摺疊 iPhone，但市場傳言該公司最快明年將推出相關產品。