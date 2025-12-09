混戰白熱化！谷歌推首款AI眼鏡 多家巨頭搶灘釋積極信號 分析師：光學顯示、晶片等股續受惠

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 12:50

全球科技巨頭正掀起 AI 眼鏡「搶灘戰」，美國谷歌 (GOOGL-US)今 (9) 日凌晨發布新一代 AI 眼鏡合作計畫，宣布攜手三星、Warby Parker 等品牌於 2026 年推出新品；中國阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 自研夸克 AI 眼鏡 S1 上線首日橫掃三大電商熱銷榜；理想汽車 (02015-HK)(LI-US) 跨界產品 Livis 預售三小時狂銷 3 萬副。

混戰白熱化！谷歌推首款AI眼鏡 多家巨頭搶灘釋積極信號 分析師：光學顯示晶片等族群續受惠（圖：Shutterstock）

這場混戰揭示 AI 眼鏡正成為下一代人機互動入口的核心戰場，產業鏈上的光學顯示、結構件及高性能晶片等廠商有望成為重要參與者。

在上述谷歌 Android XR 特別發表會上，主持人現場示範 AI 眼鏡的真實場景應用。第一視角畫面中，設備可提供週邊美食推薦、導航、地點標記、聚會拍照等旅行輔助功能；在機場等複雜場景下，用戶預訂 Uber 後，無需放下行李或掏出手機，即可透過眼鏡快速定位上車點。

除谷歌外，短短半個月內，阿里自研的夸克 AI 眼鏡 S1 已在 11 月 27 日發售，並在當天登頂天貓、京東、抖音等主要電商平台智能眼鏡品類熱銷榜；理想 AI 眼鏡 Livis 上周四 (4 日) 也展開預售，三小時售罄。

但線上銷售火爆難掩線下遇冷。上海多家智慧眼鏡門市店員透露，儘管消費者體驗熱情高漲，但實際成交寥寥。「夸克 S1 雖登頂熱銷榜，但線下僅售出 2 單。」此外，小米 AI 眼鏡已悄悄降價至 2599 元 (人民幣，下同)，部分早期產品更開啟促銷。

消費者對 AI 眼鏡的批評集中在重量壓迫、續航不足、強光顯示模糊及語音延遲四大痛點，導致抖音平台退貨率高達 40%-50%。

根據中研普華數據顯示，1500 元基本款佔銷售主力，滿足通勤導航、即時翻譯等剛需，3000 元以上高端款則面臨「功能與性價比不符」質疑，夸克 S1 以 3999 元定價主攻品質人群，45 天預售期內賣出逾 8000 副，但限量搶購模式暴露產能瓶頸。

產業專家指出，目前 AI 眼鏡正處於「概念炒作」轉型為「實用驗證」的臨界點。根據 IDC 預測，今年全球出貨量將突破 4000 萬副，但廠商需攻克「重量 - 續航 - 性能」三角難題。

中研普華研究員洪前進說：「高頻剛需場景 (如旅行導航) 與醫療、工業等高價值垂直領域，才是滲透率提升的關鍵。」

專家認為，唯有供應鏈協同創新與場景化突圍，方能撬動千億市場。

IDC 分析師葉青清直言，當前 AI 眼鏡核心矛盾在於「輕便性與續航難以兼得」。實測顯示，主流產品重量普遍超過 80 公克，遠超一般眼鏡 30 公克標準；Micro LED 螢幕強光下可視性驟降，語音互動延遲達 0.5 秒以上。更棘手的是，近視用戶需客製化鏡片導致體驗割裂。 「這本質是硬體與互動的系統性難題。」

破局關鍵藏在產業鏈深處。光學顯示領域，光波導鏡片憑藉輕薄特性成為主流方案，其與 Micro LED 技術的結合使視場角提升至 50 度以上；晶片環節則湧現「雙芯設計」新模式，例如夸克眼鏡搭載高通 AR1 旗艦晶片與恒玄科技 BES2800 處理器，算力功耗比優化 40%，藍思科技正協助靈伴科技突破光波導鏡片產能瓶頸，預計 2026 年出貨量將躍升至百萬級。

消費端則聚焦「無螢幕輕量化」。葉青清指出，1500-2000 元基本款憑藉通勤導航、健康監測等功能快速放量，而 3000 元以上產品需建構生態壁壘。IDC 指出，目前退貨率仍高達 40%，主因生態內容匱乏。

耐人尋味的是，這場全球競賽正演變為中國國產替代的機會。洪前進指出，光波導、MicroLED 等核心零件國產化率已超過 90%，先進封裝製程破解輕量化難題。藍思科技將消費性電子精密製造能力遷移至 AI 眼鏡，其結構件良率較業界均值高出 15%。