特斯拉罕見公開Q4悲觀銷量預測 股價連五跌

特斯拉周一晚間公布賣方分析師對第四季的共識預估，顯示 12 月當季交車量約為 422,850 輛，較去年同期大減 15%。該數字比 FactSet 彙整的 447,000 輛，以及彭博彙編的約 445,000 輛預估都還要悲觀。

彙整並對外提供分析師預估本身並非特斯拉首例，但這是首次將這些數據直接公布在公司官網。根據特斯拉投資人關係主管 Travis Axelrod，這項改變是應投資人要求所為。

特斯拉股價周二收跌 1.17%，連續第五個交易日下跌，創下自 7 月 1 日結束、為期六個交易日下跌以來最長連跌紀錄。特斯拉股價今年以來仍上漲 12.5%，但自 12 月 16 日收在歷史高點 489.88 美元後，已回落 6%。

根據特斯拉自行彙整的預估數，公司 2025 年全年交車量約 160 萬輛，較去年下滑超過 8%，將是連續第二年出現年度銷量衰退。

市場原本就預期，第四季銷量將不如第三季，因上一季特斯拉交車量超過 49.7 萬輛，甚至高於最樂觀的預測。當時受惠於消費者趕在 9 月底聯邦電動車稅賦補貼到期前購車。

Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 估計，約有 5.5 萬輛的需求被提前拉到第三季。他對特斯拉第四季的交車預測為 41.5 萬輛，但未被納入特斯拉公布的共識數據中。