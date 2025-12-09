川普同意輝達出售H200給中國 輝達回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-09 08:39

美國總統川普周一（8 日） 盤後宣布，將允許輝達（Nvidia）(NVDA-US) 向中國及其他國家的獲准客戶運送 H200 晶片，換取銷售額 25% 分成，同時確保美國國家安全。

川普同意輝達出售H200給中國。（圖：Shutterstock）

川普周一在 Truth Social 上宣布，已同意輝達向中國及其他國家的獲准客戶出口 H200 AI 晶片，稱此安排將以繳付銷售額 25% 的方式回饋美方。

他強調，此政策兼顧美國國安與產業利益，將支持美國製造業與就業，同時維持美國在人工智慧領域的領先地位。

受上述消息激勵，輝達盤後股價漲超過 2%。