2025-12-09

根據《華爾街日報》(WSJ)報導，美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics, BLS) 周一 (8 日) 表示，原延後發布的 10 月生產者物價指數 (PPI) 將不再單獨公布，而是併入延後的 11 月報告，並統一於明年 1 月 14 日發布。

通膨數據缺一角！美國BLS停刊10月PPI改明年見(圖：REUTERS/TPG)

BLS 表示，此安排是政府停擺期間未能發布統計數據所造成的後續調整之一。多項官方經濟報告因停擺延後，使統計機構目前仍在加快重建發布時程。

雖然 PPI 作為批發物價數據本身較少直接左右貨幣政策，通常也不如消費者物價指數 (CPI) 受到市場關注，但該報告中的數據將被納入美國聯準會 (Fed) 最偏好的通膨衡量指標──個人消費支出物價指數(PCE)。由於 PCE 是決策者判斷價格壓力的重要工具，PPI 延後發布也意味著 Fed 對通膨背景的掌握將更加受限。