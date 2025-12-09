通膨數據缺一角！美國BLS停刊10月PPI改明年見
鉅亨網編譯段智恆
根據《華爾街日報》(WSJ)報導，美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics, BLS) 周一 (8 日) 表示，原延後發布的 10 月生產者物價指數 (PPI) 將不再單獨公布，而是併入延後的 11 月報告，並統一於明年 1 月 14 日發布。
BLS 表示，此安排是政府停擺期間未能發布統計數據所造成的後續調整之一。多項官方經濟報告因停擺延後，使統計機構目前仍在加快重建發布時程。
雖然 PPI 作為批發物價數據本身較少直接左右貨幣政策，通常也不如消費者物價指數 (CPI) 受到市場關注，但該報告中的數據將被納入美國聯準會 (Fed) 最偏好的通膨衡量指標──個人消費支出物價指數(PCE)。由於 PCE 是決策者判斷價格壓力的重要工具，PPI 延後發布也意味著 Fed 對通膨背景的掌握將更加受限。
在本周的利率會議召開之際，Fed 官員目前只能依靠相對「陳舊」的 9 月批發物價資料，缺乏新增資訊參考市場最新價格動向。延後的數據時程恐加深決策不確定性，尤其在通膨仍未穩定回落、就業市場出現降溫跡象之際，數據缺口可能讓 Fed 的判斷更加困難。
