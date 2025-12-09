鉅亨網編譯陳韋廷
有「央行的央行」之稱的國際清算銀行 (BIS) 最新表示，散戶正將黃金從傳統避險資產扭曲為投機工具，推動金價脫離歷史軌跡飆升。自 9 月初以來，金價暴漲 20%，與股市同步衝入 BIS 定義的「爆炸性區域」，為至少 50 年來首見的異常現象。
BIS 貨幣與經濟部門主管 Hyun Song Shin 在最新報告中寫道：「黃金已變得更像投機資產，而非避險天堂。」
他的團隊分析後發現，散戶跟風買入放大了黃金漲勢，他們被媒體炒作吸引，試圖追逐黃金趨勢。與此同時，法人機構對股市高估值的擔憂也促使部分資金流入金市，形成雙重推力。
反常行情背後是特殊市場環境。聯準會 (Fed) 降息預期刺激冒險行為，美股在科技股帶領下持續反彈，但高估值憂慮揮之不去。
更重要的是，歐美政府在 9-11 月的「巨額」發債規模導致債券供應過剩，傳統利差關係逆轉，避險基金趁機透過利率互換套利，進一步削弱政府債券的「便利性溢價」，也就是借錢給政府的補償。
BIS 在報告中發出嚴厲警告說，歷史上，「爆炸性區域」後常伴隨急劇修正。參考 1980 年金價崩盤案例，儘管修正時間不確定，但暴漲後的暴跌風險極高。當前黃金與股票的同步狂熱，正為投資人埋下劇烈波動的隱憂。
