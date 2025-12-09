鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 06:00

有「央行的央行」之稱的國際清算銀行 (BIS) 最新表示，散戶正將黃金從傳統避險資產扭曲為投機工具，推動金價脫離歷史軌跡飆升。自 9 月初以來，金價暴漲 20%，與股市同步衝入 BIS 定義的「爆炸性區域」，為至少 50 年來首見的異常現象。

BIS 貨幣與經濟部門主管 Hyun Song Shin 在最新報告中寫道：「黃金已變得更像投機資產，而非避險天堂。」

‌



反常行情背後是特殊市場環境。聯準會 (Fed) 降息預期刺激冒險行為，美股在科技股帶領下持續反彈，但高估值憂慮揮之不去。

更重要的是，歐美政府在 9-11 月的「巨額」發債規模導致債券供應過剩，傳統利差關係逆轉，避險基金趁機透過利率互換套利，進一步削弱政府債券的「便利性溢價」，也就是借錢給政府的補償。