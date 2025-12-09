鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-09 01:45

‌



黃金今年飆漲 60%，創下 1979 年以來最佳年度表現。美股在少數大型科技公司帶動 AI 熱潮下，同樣有望錄得年度漲幅，標普 500 指數上漲 17%，那斯達克上漲 22%。

央行黃金交易者發出警訊

BIS 對黃金市場發出警訊格外引人注目，因為這個被稱為「央行的銀行」、以保密聞名的機構，協助各國央行交易黃金並為其儲存。

BIS 指出，過去幾季是至少 50 年來，黃金和股票首次同時進入泡沫領域。BIS 警告，泡沫破滅時修正往往又急又猛。

雖然國際貨幣基金 (IMF) 和英格蘭銀行最近都警告 AI 類股存在泡沫危險，但 BIS 特別強調散戶投資人在推高金價和美股方面扮演的角色。

散戶主導資金流入

BIS 表示，過去三個月流入黃金和美股基金的資金主要來自散戶投資人，而機構投資人則一直在減持美股，並維持黃金部位不變。

散戶在這兩個市場日益增長的角色可能威脅市場穩定性，因為他們傾向採取羊群行為，一旦出現恐慌性拋售，將放大價格波動。

根據世界黃金協會數據，流入黃金 ETF 的資金 (包括散戶和機構投資人) 有望創下紀錄。

黃金價格走勢黃金價格走勢與風險評估

黃金 10 月曾觸及每盎司 4,381 美元歷史高點，周一報 4,200 美元。漲勢主要受各國央行分散美元儲備、以及投資人對通膨和政府債務擔憂推動。

自 2022 年以來，全球央行每年買進約 1,000 噸黃金，維持歷史高位。但這波強勁漲勢也迫使少數央行出售黃金，以維持在配置限額內。

針對美股，BIS 表示，大型科技公司的漲勢引發估值過高擔憂，若出現價格修正，將對更廣泛股市和經濟帶來風險。