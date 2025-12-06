鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-06 22:20

在中國與美國這兩大關鍵市場面臨重大危機之際，歐洲頂尖汽車製造商正在收緊開支。福斯汽車集團執行長 Oliver Blume 表示，福斯計畫在 2030 年前投入 1,600 億歐元（約 1,860 億美元）。

福斯CEO：公司計畫在2030年前投資1,860億美元。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，福斯集團每年都會更新其五年滾動投資計畫。此次投資總額略低於 2025 至 2029 年的 1,650 億歐元，以及 2024 至 2028 年的 1,800 億歐元。

其中，2024 年則被視為投資高峰年，然而自那時起，包括保時捷（Porsche）與奧迪（Audi）在內的福斯集團，就受到美國進口關稅及中國市場激烈競爭的壓力，導致汽車獲利受影響。

其中，保時捷品牌受衝擊最為明顯，因其約一半的車款銷售集中在美國與中國市場。

Blume 在接受《法蘭克福週日報》採訪時指出，最新投資計畫重點放在德國與歐洲，涵蓋產品研發、汽車技術以及基礎設施建設。

他表示，奧迪在美國設廠的可能性，將取決於華盛頓是否提供大幅財政支持。