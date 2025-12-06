鉅亨網編譯段智恆 2025-12-06 02:00

孫正義搶攻AI算力！傳軟銀擬砸錢收購數位基建巨擘DigitalBridge

布局數位基礎建設 盯上管理逾千億美元資產的 DigitalBridge

DigitalBridge 是一家專注於資料中心、雲端運算基礎設施及網路節點等資產的私募投資公司，由執行長 Marc Ganzi 領軍，旗下管理資產規模約 1,080 億美元，涵蓋 DataBank、Switch、AIMS、Vantage Data Centers 與 Yondr Group 等多家全球資料中心營運商。

DigitalBridge 股價今年已下跌 13%，市值約 18 億美元，但受併購消息刺激，一度飆漲 35%。分析師指出，嵌入大型資管平台可能有助於 DigitalBridge 更快速擴張。美國 Raymond James 分析師 Ric Prentiss 在報告提到：「若價格足夠有吸引力，DigitalBridge 有可能接受出售，但條件必須遠高於現價。」

截稿前，軟銀與 DigitalBridge 對此皆拒絕回應市場詢問。

AI 戰略推進 卡位資料中心全球競賽

軟銀創辦人孫正義近年積極押注 AI 基礎建設。在 OpenAI、甲骨文 (ORCL-US)、阿布達比基金等共同推動的 Stargate 計畫中，軟銀今年宣布未來將投入 5,000 億美元建設資料中心，孫正義甚至強調願意「立即投入 1,000 億美元」。但《彭博》先前報導指出，由於涉及地點選擇、融資與美國政治風險，Stargate 計畫啟動速度比預期更慢。

軟銀原本尋求外部投資機構 (如保險、退休基金) 加入建設資金，但部分談判因地緣貿易與科技估值不確定性而放緩。不過 2024 年 9 月，相關企業已宣布在德州、新墨西哥州與俄亥俄州興建 5 座新基地，未來總電力規模有望達 7GW，相當於一座中型城市。

為了增加資金彈性，孫正義近期也調整資產配置。他透露此次拋售 58 億美元的輝達 (NVDA-US) 持股，是為了將更多資本騰出，用於 AI 資料中心與基礎建設投資。他甚至苦笑表示：「我哭著賣掉輝達持股。」