SpaceX估值飆至8,000億美元 超越OpenAI成美最高價值私人企業

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-06 04:13

據《華爾街日報》周五 (5 日) 報導，知情人士透露，SpaceX 正進行內部股權出售，估值將達 8,000 億美元，超越 OpenAI 成為美國最高價值私人企業。這家馬斯克旗下的火箭和衛星製造商估值較今年 7 月的 4,000 億美元翻倍，驚人成長主要由 Starlink 衛星網路業務推動。

估值半年內翻倍

知情人士表示，SpaceX 財務長 Bret Johnsen 近日向投資人告知此次股權出售計畫。

根據《彭博》的報導，8,000 億美元的估值，較今年 7 月每股 212 美元、估值 4,000 億美元的增資和股權出售大幅提升。

若交易確認，SpaceX 將再次成為全球最高價值的新創企業，超越 ChatGPT 母公司 OpenAI 今年 10 月創下的 5,000 億美元紀錄。

SpaceX 未立即回應置評要求。

火箭發射市場龍頭

這家總部位於德州的企業在火箭發射市場占據主導地位，負責執行商業衛星公司和美國太空總署 (NASA) 等政府機構的任務。

SpaceX 也頻繁發射自家衛星至近地軌道，許多投資人表示，該公司的衛星業務正是推動高估值的主因。

Starlink 業務快速成長

SpaceX 旗下 Starlink 衛星網路部門在太空中擁有約 9,000 顆衛星，為住宅用戶和航空公司等企業客戶提供高速網路連線。Starlink 今年 11 月表示，全球活躍用戶已超過 800 萬。

該公司也正建立直接提供衛星連線至消費者手機的業務，最近同意向衛星營運商 EchoStar 收購頻譜區塊以支持這些計畫。SpaceX 承諾以超過 200 億美元的現金、股票和債務承諾購買 EchoStar 的頻譜。

SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 今年 9 月在社群平台 X 上談及其中一筆交易時表示：「我們非常高興與 EchoStar 進行這項交易，並與全球營運商合作，推進我們在地球上各地消除行動通訊死角的使命。」