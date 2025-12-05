延後發布的美9月核心PCE年升2.8%略低預期

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-05 23:14

美國商務部周五 (5 日) 公布因政府停擺而延後發布的數據顯示，聯準會 (Fed) 密切關注的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數 9 月年增率為 2.8%，較市場預期低 0.1 個百分點，為聯準會降息開啟綠燈。

美國9月核心PCE物價指數年增2.8%，低於預期的2.9%。(圖:Reuters/TPG)

9 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8%，符合市場預期，與前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期。

聯準會 (Fed) 最青睞的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 9 月核心 PCE 年增 2.8%，較市場預期和前值均低 0.1 個百分點；按月來看成長 0.2%，符合道瓊預期。

消費支出停滯 顯示消費者已感壓力

同日公布的數據顯示，9 月個人收入月增 0.4%，較市場預期高 0.1 個百分點；個人支出月增 0.3%，較市場預期低 0.1 個百分點。

數據顯示，9 月當期美元計價的個人收入成長主要反映薪酬和資產個人收入增加。

經通膨調整後的實質個人消費支出 9 月幾乎沒有變動，前值下修至 0.2%。消費者支出的放緩主要受商品支出大幅下滑影響，為 5 月以來最大降幅，其中汽車及零件、服飾和鞋類支出均下降。

消費支出停滯顯示，美國人在 10 月 1 日政府停擺開始前就已感受到頑固通膨的壓力。實質可支配收入連續第二個月幾乎沒有成長。薪資所得 (未經通膨調整) 成長 0.4%，資產收入則有所回升。個人儲蓄率維持在 4.7% 不變。