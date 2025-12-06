美12月消費者信心五個月來首度回升 通膨預期降至今年新低

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-06 02:27

美國消費者信心指數 12 月初五個月來首度回升，密西根大學周五 (5 日) 公布最新調查顯示，受惠於通膨預期改善，消費者信心指數從 11 月的 51 上升至 53.3，優於經濟學家預估的 52，但仍遠低於 1 月川普重返白宮時的 71.7。

消費者對未來一年的通膨預期降至4.1%，創今年1月以來新低。

不過，密西根大學調查主任 Joanne Hsu 提醒，整體氛圍仍相當低迷，消費者持續提到高物價的負擔。同樣地，勞動市場預期略有改善，但仍相對悲觀。

通膨預期降至今年新低

消費者預期未來一年物價將以年率 4.1% 上漲，較上月下降，創 1 月以來新低。對未來五至十年的通膨預期為年率 3.2%。

密西根大學調查主任 Joanne Hsu 指出，消費者原本擔心今年 4 月和 5 月關稅衝擊高峰期會引發通膨飆升，但這波恐慌並未成真。不過通膨預期仍明顯高於 2024 年和 2020 年的平均水準，顯示物價壓力並未真正消退。

川普今年 1 月重返白宮後大舉揮動關稅大棒，對全球進口商品開徵重稅。雖然後來與歐盟、日本等主要貿易夥伴達成協議，將關稅從春季的威脅水準調降，但傷害已經造成。根據耶魯大學預算實驗室統計，美國平均關稅率已從 1 月的 2.4% 飆升至上月的 16.8%，創下 1935 年以來近 90 年新高。

個人財務展望改善

信心指數的上升主要由年輕消費者帶動，但對美國人個人財務狀況的預期上升 13% 的改善幅度更為廣泛。衡量財務前景的指標攀升至 2 月以來最高水準。

整體預期指數從 11 月的 51 上升至四個月高點 55，但現況指數則降至歷史新低。

消費韌性仍在 但勞動市場隱憂浮現

對勞動市場的看法本月略有改善，但多數受訪者仍預期未來一年失業率將上升。失業的美國人越來越難找到新工作，大型企業的高調裁員公告也有所增加。

彭博 10 月進行的哈里斯民調顯示，55% 的在職美國人擔心失業，近半數受訪者認為，如果失去目前的工作，需要四個月或更長時間才能找到類似品質的新工作。

EY-Parthenon 首席經濟學家 Gregory Daco 表示：「當我們邁入 2026 年，我們將看到收入趨勢對消費支出活動的重要性日益提高。在這方面，勞動市場的疲軟是一個關鍵憂慮。」