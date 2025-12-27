鉅亨網編譯許家華 2025-12-27 08:10

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 表示，一名前客服人員因涉及駭客入侵事件，已在印度遭到逮捕。Coinbase 執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）證實，該名人員涉嫌收受賄賂，協助駭客非法取得用戶資料，案件目前正由執法單位持續追查中。

阿姆斯壯透過社群平台 X 指出，Coinbase 對任何不當行為「零容忍」，並將持續與執法機構合作，追究相關責任。他並感謝印度海德拉巴警方的協助，透露此次被捕的是一名前 Coinbase 客服代理人，強調「這只是其中一人，後續仍會有更多涉案者被繩之以法」。

此次逮捕行動，源於今年 5 月發生的一起重大資安事件。當時，駭客透過行賄手段，收買位於美國境外的承包商或員工，藉此竊取 Coinbase 用戶的敏感資料，並向公司勒索 2,000 萬美元。該事件被視為加密貨幣交易平台史上最嚴重的資安入侵之一。

總部位於舊金山的 Coinbase 在事件發生後曾評估，相關補救與善後成本最高可能達 4 億美元，涵蓋資安強化、用戶保護措施及潛在法律與監管支出。此案也凸顯加密貨幣產業在全球化營運架構下，內控與外包人員管理所面臨的風險。