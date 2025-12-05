鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-05 09:40

受一系列疲軟就業數據衝擊，全球金融市場正密切關注聯準會 (Fed) 貨幣政策動向。

Fed下周降息成定局！高盛：2026年底前利率恐跌破3% 美經濟增速回升至2%-5%（圖：Shutterstock）

最新交易數據顯示，交易員正以空前力道押注 Fed 將進一步降息，而 Fed 下一任主席人選的爭議更令市場神經緊繃。

以 Jan Hatzius 為首的高盛研究團隊出具最新研究報告指出，美國勞動市場已出現顯著降溫跡象，延後發布的 9 月非農就業數據顯示，當前數據強烈暗示 Fed 本月降息 1 碼已成定局。

Fed 將在下周二 (9 日) 舉行為期二日、今年最後一次議息會議。

根據芝商所 (CME)FedWatch 數據，截至台灣時間周五 9 時 30 分，Fed 本月降息 1 碼機率高達 87%。

報告指出，美國 9 月就業成長數驟降至 3.9 萬人，遠低於市場預期，且 10 月就業市場持續惡化，新增的裁員潮，尤其值得注意的是 20 至 24 歲大學畢業生失業率飆升至 8.5%，較 2022 年歷史低點激增 70%，這一關鍵群體就業萎​​縮被解讀為 AI 技術應用和生產效率提升帶來的結構性衝擊。

展望 2026 年，高盛預測美國經濟將在關稅政策影響減弱、減稅措施生效及金融環境寬鬆等多重因素推動下，達到 2% 至 2.5% 的成長率回升。該投行預估 Fed 將在 2026 年 1 月暫停降息步伐，隨後於 3 月和 6 月繼續實施寬鬆政策，最終將聯邦基金利率區間降至 3%-3.25% 的合理水準。

市場同時聚焦於 Fed 主席繼任人選之爭，隨著美國總統川普公開表態角逐人選已縮減至一人，現任白宮國家經濟委員會主任哈塞特被視為頭號熱門人選。

然而，PGIM 固定收益公司聯席首席投資長 Gregory Peters 發出嚴厲警告道：「即便哈塞特成功當選，也難以實現川普期望的激進降息。」

Peters 指出，Fed 利率決策需經委員會集體表決，單一決策者無法左右政策方向。這一觀點得到資產管理巨頭 Ninety One 固定收益主管 John Stopford 的呼應，後者直言道：「市場已將哈塞特視為川普政策代言人，這將嚴重損害 Fed 獨立性公信力」。

市場擔憂情緒已轉化為實際風險溢價。美國財政部 11 月間密集約談華爾街主要金融機構高階主管，收集對哈塞特等候選人的評估意見。

知情人士透露，金融界普遍擔憂哈塞特可能為了迎合川普意志而強推超常規降息，這種政策不確定性已深度影響全球主權債券定價。

更值得警惕的是，Gavekal 集團執行長 Louis-Vincent Gave 震撼預測道：「聯準會與財政部職能合併的趨勢已不可逆轉，這將最終導緻美國債市系統性崩潰。」

當前貨幣政策賽局呈現多重矛盾，市場期待透過持續降息刺激經濟，但就業數據惡化可能引發消費萎縮；政治力量試圖干預貨幣政策獨立性，而金融機構則極力維護聯準會決策自主權。

在這場牽動全球經濟的政策角力中，Fed 如何在經濟成長、通膨控制與政策獨立性之間尋求平衡，將成為決定未來市場走向的關鍵變數。