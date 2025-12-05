川普關稅衝擊低於預期！惠譽：AI和股市繁榮 將緩衝美國經濟放緩對全球經濟拖累

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-05 06:00

國際信評機構惠譽周四 (4 日) 出具最新報告指出，儘管全球經濟成長將放緩至新冠疫情以來最低水平，但前景較年初有所改善，該機構小幅上調 2025 年和 2026 年經濟成長率估值。本輪放緩主要由美國主導，惠譽將美國 2025 年經濟成長預期從去年的 2.8% 下調至 1.8%，但降幅小於先前預判。

惠譽：AI支出和股市繁榮 將緩衝美國經濟放緩對全球經濟拖累（圖：Shutterstock）

惠譽首席經濟學家 Brian Coulton 指出，關稅衝擊實際影響較預期溫和，加上 AI 熱潮推動的私人部門支出激增，有效緩解了經濟下行壓力。

Coulton 以機器人前來救駕比喻指出，今年上半年美國 IT 資本支出貢獻近 90% 的經濟成長，活躍股市的財富效應進一步形成緩衝。

值得注意的是，AI 技術的長期經濟潛力與短期風險並存。惠譽在報告中承認 AI 可能重塑經濟格局，但 AI 影響規模仍存巨大不確定性，而美股高估值與 AI 相關支出的爆發式成長，也引發市場對金融穩定性的擔憂。

不過，惠譽認為目前股市估值尚未構成決定性風險因素，強勁的 AI 資本支出動能可望抵禦市場震盪，且非金融企業部門負債佔 GDP 比例未顯著攀升，為經濟提供額外韌性。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周三 (3 日) 發布的展望報告也佐證類似趨勢。OECD 將部分主要經濟體成長預期上調，認為 AI 投資熱潮部分抵銷了美國關稅上調的衝擊，但警告全球成長易受新貿易緊張局勢影響。若 AI 技術發展未達預期，可能引發股市回檔。