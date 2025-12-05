馬克宏訪中簽多項合作協議 法國將迎新大熊貓！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-05 08:04

中國領導人周四（4 日）在北京人民大會堂同法國總統馬克宏舉行會談，並在會後共同會見中外記者，中法兩國當天簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件。

中國領導人周四在北京人民大會堂同法國總統馬克宏舉行會談。（圖：新華社）

據《歐洲時報》報導，中國領導人在記者會上指出，雙方一致認為，中法同為獨立自主大國，面對當前變亂交織的國際形勢，應當高舉多邊主義旗幟，堅持平等對話、開放合作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

‌



中法兩國一致同意做好以下四個方面的工作：

一是增進政治互信。無論外部環境如何變化，始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持。

二是拓展務實合作。鞏固航空、航天、核能等傳統領域合作，拓展綠色經濟、數位經濟、生物醫藥、人工智慧等新興領域合作。推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資，為兩國企業提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。

三是促進人文交流。在去年成功舉辦文化旅遊年的基礎上，深化文化、教育、科技、地方等領域交流合作，展開新一輪大熊貓保護合作。

四是推動改革完善全球治理。加強戰略溝通和協作，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

中法雙方將共同努力，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。中方將向巴勒斯坦提供 1 億美元援助，用於緩解加薩人道主義危機，支持加薩恢復與重建。

值得一提的是，中法雙方周四還簽署協議，同意繼續在大熊貓保護方面展開合作。

就在馬克宏訪華前夕，旅法 13 年的兩隻大熊貓「歡歡」和「圓仔」平安返回成都老家。牠們在旅法期間吸引了數百萬遊客，繁育 2 胎 3 崽。