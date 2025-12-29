鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-29 16:36

受惠於人工智慧（AI）應用需求強勁以及年底消費旺季效應，國發會今 (29) 日發布 114 年 11 月景氣概況，11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 37 分，較上月增加 2 分，燈號續呈黃紅燈 。此分數不僅呈現連續上升趨勢，更創下自今年 2 月以來的 9 個月新高紀錄 。

國發會指出，因人工智慧（AI）應用需求強勁以及年底消費旺季效應，國內批發、零售及餐飲業表現優異，營業額變動率由上月 7.4% 增至 11.1%，燈號轉呈紅燈，是帶動本次總分上升的主因之一 。此外，製造業信心亦有所回升，製造業營業氣候測驗點從上月上修後的 92.03 點增至 94.42 點，燈號由藍燈轉為黃藍燈 。

在景氣指標方面，呈現領先與同時指標雙雙上升的熱絡態勢。領先指標不含趨勢指數為 101.70，較上月上升 0.48% 。在 7 個構成項目中，包含外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、股價指數及實質貨幣總計數 M1B 等 4 項均呈現上升 。同時指標不含趨勢指數則為 105.86，經回溯修正後較上月上升 0.53%，顯示國內經濟正處於穩健成長階段 。

值得注意的是，海關出口值變動率由 41.9% 大幅增至 50.3%，機械及電機設備進口值變動率更由 30.2% 躍升至 60.6%，續呈紅燈，反映出科技需求及設備投資動能強勁 。

展望 115 年，台灣經濟動能樂觀，多數主要機構預測成長率可望超過 3% 。受惠於全球雲端業者與主權 AI 基礎設施的建設熱潮，加上 AI 技術加速推廣至應用端，預計出口動能將可延續 。

投資端方面，國內外科技廠持續擴充 AI 產能與研發，配合政府推動「AI 新十大建設」、五大信賴產業及中小微企業轉型，均有助於推升投資 。內需消費則因最低工資調升、薪資成長，以及政府實施的所得稅與貨物稅惠民措施而受到激勵 。