鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-04 15:30

據《路透》報導，日本央行正準備在本月升息，這將是自今年 1 月以來的首次升息。消息人士透露，央行很可能將政策利率從 0.5% 上調至 0.75%。

日本央行12月升息「確定無疑」？政府默許 日債殖利率創17年新高

央行總裁植田和男周一 (1 日) 已對此作出強烈暗示，促使市場消化的 12 月升息可能性達到約 80%。一名消息人士直言，央行本月升息幾乎是「確定無疑的」。

此次行動的關鍵變數在於日本政府的容忍態度。有消息指出，政府的立場是：「如果日本央行本月想升息，請自行決定」，這被廣泛視為默許央行採取行動。據報導，高市早苗內閣已在為此可能性做準備，並將容忍 12 月的升息。

日本財務大臣片山皋月周二已表示，政府與日本央行在經濟評估方面「沒有分歧」。

在日元持續貶值壓力下，政府內部已形成某種程度的共識，即透過升息來穩定匯率並抑制輸入性通膨。

受升息預期推動，日本金融市場已做出顯著反應。基準 10 年期日本國債殖利率上升 4 個基點，至 1.930%，創下自 2007 年以來最高。此外，20 年期國債殖利率觸及 1999 年以來的高點 2.936%，而 30 年期國債殖利率則達到創紀錄的 3.436%。國債殖利率上升意味著日本的借貸成本增加，進一步加劇財政壓力。

植田和男周四在國會表示，所謂的「中性利率」目前只能在一個「相當寬泛的範圍」內進行估算。這意味著，在政策利率達到可能抑制經濟的水準之前，仍有充足的上行空間。

市場也擔憂，隨著日本央行升息，過去數年流行的「日元套利交易」可能出現平倉潮。這將對全球風險資產構成壓力。不過，專家表示，預計不太可能重演 2024 年的系統性平倉潮。

道富環球投資管理資深固定收益策略師 Masahiko Loo 表示，雖然縮小的日美利差確實降低了日元融資套利交易的吸引力，但他不預期會重演 2024 年的系統性平倉。他解釋稱，大規模資金匯回日本的可能性不高，原因在於結構性資金流動，例如來自養老基金、人壽保險和 NISA(日本個人儲蓄帳戶) 等零售配置的資金，穩固了海外持有量。

滙豐銀行 (HSBC) 亞太區利率策略師 Justin Heng 對此表示贊同。他指出，日本投資者幾乎沒有顯示出匯回資金的跡象，反而仍然是外國債券的淨買家。

數據顯示，從 2025 年 1 月到 10 月，日本投資者購買了 11.7 兆日元的海外債務，遠超他們在 2024 年全年購買的 4.2 兆日元。這種激增主要是由信託銀行和資產管理公司受益於日本政府免稅投資計畫下的零售資金流入所驅動的。