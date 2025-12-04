鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-04 12:00

近期，人民幣兌美元匯率呈現強勁上升態勢，人民幣兌美元中間價今 (4) 日報 7.0733，調高 21 點，升值至 2024 年 10 月 14 日以來最高，離岸人民幣(USDCNH) 今日早上報 7.056，在岸人民幣 (USDCNY)週三 (3 日) 亦收於 7.064，雙雙創下去年 10 月 10 日以來新高。此前，受川普今年 4 月推出對等關稅影響，人民幣兌美元曾貶值至 7.4285 。

近14月高！人民幣今兌美元中間價7.0733 兩天上調61點 專家直指兩大原因將「破7」（圖：Shutterstock）

進入 12 月，人民幣兌美元匯率維持上升動能，離岸人民幣兌美元周三 (3 日) 盤中升破 7.06，最高升至 7.05625，為去年 10 月 10 日以來新高，在岸人民幣盤中最高升至 7.0613，同樣為去年 10 月 10 日以來新高。

人民幣周三兌美元匯率中間價較前一交易日調升 40 個基點報 7.0754，為去年 10 月 15 日以來新高。

專家認為，人民幣持續升值並可能升破 7，主要有兩大原因。一是川普希望美元利率走低，多次逼迫聯準會 (Fed) 主席鮑爾降息，新主席人選基本確定且需對其絕對忠誠，這意味著未來美國將有更多降息，本月降息基本確定，目的是透過降息刺激經濟、貶值刺激美國商品出口；二是中美貿易協定，未來可能進一步互降關稅。

為化解出口壓力，人民幣在對美元升值的同時，對其他主要貨幣的匯率則略有走軟。未來兩年 Fed 降息力道將大於人民幣，所以人民幣兌美元匯率有可能升值到 6.8 甚至 6.5。