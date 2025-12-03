鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-03 08:30

南韓央行 (BOK) 今(3)日公佈最新數據指出，受出口強勁和私人消費改善的推動，該國今年第三季經濟成長速度創下近四年最快紀錄。

近4年最快！出口強勁+內需消費改善 韓Q3經濟成長率1.3% 創2021年來新高（圖：Shutterstock）

根據 BOK 公佈的初步核實數據顯示，南韓今年第三季實質國內生產毛額 (GDP) 季增 1.3%，增幅創下近 15 季最高紀錄。

上述初步核實數據值較 10 月 28 日 BOK 發佈的初估值 1.2% 提升 0.1 個百分點，為 2021 年第四季 1.6% 以來的最高。

南韓去年首季 GDP 實現 1.2% 的增長後，第二季則季減 0.2%，之後兩季均僅季增 0.1%，今年首季 GDP 再度季減 0.2%，第二季則季增 0.7%。

南韓今年首季 GDP 意外萎縮 0.2%，主要因為前總統尹錫悅宣布戒嚴令引發的國內政治危機，加上美國總統川普全面關稅措施帶來的不確定性加劇，打壓了消費者信心和出口。

若與去年同期相比，南韓今年第三季 GDP 年增 1.8%，較第二季年增率 0.6% 大幅回升。

按領域看，居民消費支出季增 1.3%，政府消費支出季增 1.3%，出口季增 2.1%，進口增長 2%，設備投資增長 2.6%，建設投資增長 0.6%。相較於此前初估值，建設投資增幅上揚 1.7 個百分點，設備投資增幅上揚 0.2 個百分點，政府消費支出、出口、進口增幅分別提升 0.1 個、0.6 個、0.7 個百分點。

對 GDP 成長的貢獻率方面，內需和凈出口分別貢獻 1.2 個和 0.1 個百分點，尤其引人關注的是，內需貢獻率較第二季 0.4 個百分點高出 0.8 個百分點，其中居民消費支出、政府消費支出、設備投資分別拉動 0.6 個、0.2 個、0.2 個百分點。

按產業類別來看，製造業成長 1.5%，服務業增長 1.4%，水電燃氣生產和供應業增長 5.5%，建築業增長 0.7%，農林漁業則下滑 4.6%。