中研院樂估我明年GDP達3.71% 優於官方 8字下經濟前景註解

鉅亨網記者王莞甯 台北
中央研究院經濟研究所今 (22) 日發布 2026 年台灣經濟情勢總展望，將今年經濟成長率 (GDP) 上修至 7.41%，而明年為 3.71%，高於中央銀行預測值 3.67% 和主計總處的 3.54%，並為明年經濟前景下註解─「雲開未盡，月色已現」。
中研院說明，美國關稅政策逐步明朗，加上 AI 相關的硬體設備、雲端資料服務和高速運算需求將持續強勁成長，有利支撐出口和民間投資動能，惟明年面對高比較基期影響，使成長力道趨溫和。
另一方面，中研院也提到，關稅衝擊造成幾家歡樂幾家愁，部分傳統產業發展發歧，經濟成長力道主要是 AI 相關產業的推動。
中研院預估，受高比較基期影響，明年民間投資成長約 1.81%，而對外貿易方面，輸出與輸入年增率預估為 8.41% 和 8.20%。
內需方面，隨著明年所得稅制優化、汽車汰舊換新減稅延長，民間消費可望溫和成長，估成長率為 2.13%。
物價方面，隨著下半年通膨明顯降溫，預估明年消費者物價指數 (CPI) 年增率再放緩至 1.60%。
