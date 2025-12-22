中研院樂估我明年GDP達3.71% 優於官方 8字下經濟前景註解

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-22 13:05

中央研究院經濟研究所今 (22) 日發布 2026 年台灣經濟情勢總展望，將今年經濟成長率 (GDP) 上修至 7.41%，而明年為 3.71%，高於中央銀行預測值 3.67% 和主計總處的 3.54%，並為明年經濟前景下註解─「雲開未盡，月色已現」。

中研院副院長彭信坤。(圖：中研院提供)

中研院說明，美國關稅政策逐步明朗，加上 AI 相關的硬體設備、雲端資料服務和高速運算需求將持續強勁成長，有利支撐出口和民間投資動能，惟明年面對高比較基期影響，使成長力道趨溫和。

另一方面，中研院也提到，關稅衝擊造成幾家歡樂幾家愁，部分傳統產業發展發歧，經濟成長力道主要是 AI 相關產業的推動。

中研院預估，受高比較基期影響，明年民間投資成長約 1.81%，而對外貿易方面，輸出與輸入年增率預估為 8.41% 和 8.20%。

內需方面，隨著明年所得稅制優化、汽車汰舊換新減稅延長，民間消費可望溫和成長，估成長率為 2.13%。