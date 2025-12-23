〈外銷訂單〉AI拉動連10紅！11月再飆出729億美元新高 年增4成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-23 16:47

經濟部今（ 23） 日公布 114 年 11 月外銷訂單統計，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續強勁，帶動我國伺服器與半導體供應鏈接單表現優異。11 月外銷訂單總額來到 729.2 億美元，較上月增加 35.5 億美元或 5.1%。與上年同月相比，訂單金額大幅增加 206.4 億美元，年增率高達 39.5%，不僅連續 10 個月維持正成長，更創下歷年單月最高紀錄。

AI拉動連10紅！11月再飆出729億美元新高 年增4成。（圖：經濟部提供）

從主要貨品類別觀察，資訊通信產品接單金額達 268 億美元，年增率驚人地達到 69.4%。電子產品接單金額則為 282.3 億美元，年增 47.9%。兩大科技類貨品在 11 月的強勢表現，主因人工智慧及雲端產業需求旺盛，促使伺服器、網通產品、IC 製造及記憶體等接單動能強勁成長。

‌



在主要訂單來源方面，美國以 284.5 億美元居冠，較上年同月大幅成長 56.1%，其中資通訊產品在美國市場接單更是翻倍成長，增幅達 117.7%。東協地區接單金額 135.8 億美元，年增 60.2%，主要由電子產品需求帶動。中國及香港接單金額為 124.5 億美元，年增 17.6%，顯示在全球科技應用需求帶動下，各主要地區接單均有所提升。

傳統產業部分表現則相對保守，塑橡膠製品與化學品分別年減 15.8% 與 12.5%，主因海外同業產能過剩及國際油價走低連帶影響售價。然而，機械產品因半導體先進製程積極擴充產能，帶動相關設備需求，接單年增 6.9%。

展望未來，統計處表示，儘管全球經濟仍受貿易政策與地緣政治等不確定因素影響，但在 AI 基礎建設需求依然強勁的挹注下，預期我國半導體先進製程及伺服器供應鏈將能維持穩定成長。