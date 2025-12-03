中日關係鬧僵 日經：中國遊客赴日酒店預訂量猛降50%

鉅亨網新聞中心 2025-12-03 10:35

日本首相高市早苗「台灣有事」言論重創日本旅遊業，據《日經新聞》周三（3 日）報導，近來中國看赴日酒店預訂量暴驟降 50% 以上。

中國遊客赴日酒店預訂量猛降50%。（圖：Shutterstock）

酒店預訂管理平台 Tripla 的數據顯示，11 月 21 日至 27 日，中國遊客的酒店預訂較 11 月 6 日至 12 日猛降 57%。

目前酒店價格尚未明顯下跌。大阪帝國酒店相關人士表示，適逢年底節假日，12 月房價「相對較高」，但多數酒店對定價策略持觀望態度，擔心中日外交爭端長期化。

《日經新聞》指出，中國遊客對日本旅遊業至關重要。今年 1 至 10 月，來自中國內地和香港的遊客達 1,022 萬人次，遠超韓國（766 萬）。

京都一名魚販表示：「我覺得中國遊客少了 20% 到 30%，肯定會影響店鋪銷售額。」

京都市觀光協會上周五的報告顯示，京都部分旅館已出現中國遊客取消訂單的情況。

上述報告稱，如果中國遊客住宿數量像過去韓日外交爭端時那樣腰斬，11 月整體入住率預計將下降 4.7 個百分點，較去年同期下跌 3 個百分點至 84.4%。

大阪酒店訂單取消量最嚴重。大阪觀光局局長溝畑宏司上周四表示，大阪 20 家酒店說，截至 12 月 31 日中國客人的預定中，有 50% 至 70% 取消。中國遊客 10 月佔大阪外國遊客 24%。

「有些酒店幾乎空了，不能掉以輕心。」溝畑宏司說。