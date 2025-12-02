鉅亨網編譯段智恆 2025-12-02 21:30

根據《路透》報導，空中巴士 (Airbus) 執行長佛喜 (Guillaume Faury) 周二 (2 日) 表示，公司正評估 A320 系列客機部分機身面板出現新品質問題，該事件已導致 11 月交付量疲弱，並可能影響 12 月原本就十分壓力沉重的年終交機計畫。

空巴揭A320機身品質問題 11月交機受挫、年終目標再添變數(圖：REUTERS/TPG)

佛里在航空工業協會 ASD 的會議場邊受訪時指出，空中巴士將在接下來的數小時與數天內進一步確認問題程度，並研判此事件是否會衝擊 12 月交機節奏。他說：「我們在 11 月的交機表現相對疲弱，因為有些已完成組裝、接近交付階段的飛機必須暫停，針對面板相關疑慮進行檢查。」

‌



《路透》本周稍早報導，空中巴士在 11 月交付 72 架客機，低於市場預期。佛喜周二的談話則為官方首次證實問題已影響當月交機，但他並未明確說明延遲是否將持續到 12 月。

佛喜表示，A320 部分機身面板被發現存在品質問題後，公司已第一時間停下受影響機體的交付程序。他說：「我們必須評估這些受影響飛機的狀況，以及截至年底前將完成生產並交付的機隊，這對 12 月來說又新增一道挑戰。」

今年空中巴士的交機計畫原本就呈現「後段塞車」情況，目標是在年底前達成 820 架交付。但在新問題曝光後，市場正關注 12 月能否如期加速交付，以彌補 11 月的落後進度。對於是否仍有機會完成全年目標，佛喜僅回應：「我們將用接下來的時間充分評估，並決定最佳的處理方式。」