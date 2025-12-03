鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-03 13:33

近日法國服飾品牌 Etam 在天貓、小紅書等官方賬號發布閉店公告，稱因公司業務調整，Etam 天貓官方旗艦店於 11 月 30 日停止營運。

法國服飾品牌Etam收掉線上店鋪，中國門市全部關閉。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周三（3 日）報導，公告表示，在此之前下單的貨品將按原計畫送達。店鋪提醒雙十一會員挑戰計畫中獎的顧客，請於 12 月 8 日前到店選購，完成獎品兌換。倉庫將於 12 月 8 日停止發貨，逾期將無法安排發貨。店鋪在線客服將開放至 12 月 15 日。

Etam 工作人員透露，小紅書、抖音店鋪也同步關閉。

Etam 天貓官方旗艦店周三顯示，店裡僅留下少量內衣產品供中獎和會員積分兌換，已無新品供應。

在中國市場，Etam 可謂是 80 後女生的青春回憶，不少消費者在社交平台曬出當年購買的衣服。

據《21 世紀經濟報導》報導，Etam 在 2018 年將中國市場的成衣業務出售給香港某投資機構，僅保留內衣業務。2020 年其中國市場門市數量清零，此次關閉的線上店正是內衣店。

這並不是首家歐洲服飾品牌退出中國市場。

德國內衣品牌黛安芬集團中國子公司宣布，自 2025 年 12 月 31 日起停止在中國大陸的營運，線上和線下渠道將從 12 月起陸續停止運作。

黛安芬創立於 1886 年，已經擁有 130 多年的歷史。黛安芬在 1992 年進入中國市場，是最早將「鋼圈內衣」引入中國的外資品牌之一。